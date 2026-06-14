الفيفا يعوض الحكم الصومالي عمر آرتان بمكافآت المونديال كاملة



كشفت تقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيمنح الحكم الصومالي عمر أرتان كامل مستحقاته المالية الخاصة ببطولة كأس العالم، رغم حرمانه من دخول الولايات المتحدة وعدم تمكنه من إدارة أي مباراة في البطولة.



وكان حرمان أرتان من دخول الولايات المتحدة، بعدما وصل إلى مطار ميامي يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى استبعاده من إدارة مباريات كأس العالم فجر انتقادات عالمية واسعة، وحظي بتعاطف الملايين عقب استبعاده غير المبرر.



وذكرت تقارير عن مصادر إعلامية عالمية مطلعة أن فيفا التزمت بدفع كامل أجر أرتان المخصص للبطولة، رغم عدم مشاركته فيها، وعادة لا يبلغ الحكام بقيمة المكافآت النهائية إلا بعد انتهاء المنافسات.



وكان مسؤول حكومي أمريكي قال إن قرار منع أرتان جاء بسبب ما وصفه بـ «وجود ارتباطات مزعومة بأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية»، إلا أن الحكم الصومالي نفى تلك المزاعم، مؤكداً أنه تعرض لأسئلة تتعلق بعلاقته بحركة الشباب الصومالية، وأنه لا يملك أي معرفة أو صلة بهذه الجماعة.



وقال أرتان: «كنت أملك جميع الوثائق المطلوبة والتأشيرة الصحيحة، أنا مجرد حكم يسعى لتحقيق حلم حياته الأكبر، وهو المشاركة في كأس العالم».



وبعد إعادته على متن رحلة جوية إلى تركيا، تلقى دعماً ومساعدة من مسؤولي فيفا في إسطنبول، قبل أن يستقل طائرة عائداً إلى بلاده، التي حظي فيها باستقبال تاريخي.



ويعد الحكم البالغ من العمر 34 عاماً أحد أبرز الوجوه التحكيمية الصاعدة في أفريقيا، بعدما توج عام 2025 بجائزة أفضل حكم رجال من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما أصبح أول حكم صومالي يدير نهائياً قارياً، عندما قاد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



كما شارك في إدارة مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، وأدار ثلاث مواجهات بينها مباراة تحديد المركز الثالث، إضافة إلى ظهوره في بطولتي كأس الأمم الأفريقية عامي 2024 و2025.



وفي بادرة منه، تلقى أرتان دعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في مدينة سالزبورغ النمساوية يوم 12 أغسطس المقبل.