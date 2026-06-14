ناغلسمان يرفض الرد على كلوب ويؤكد مشاركة نوير أساسياً أمام كوراساو



أكد يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، مشاركة الحارس مانويل نوير أساسيا في المباراة الافتتاحية للفريق ضد كوراساو في بطولة كأس العالم 2026 مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.



ومن المقرر أن تكون هذه هي المباراة، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، رقم 125 لنوير في مسيرته مع المنتخب الألماني.



وقال ناغلسمان إن المباراة ضد كوراساو، التي تشارك لأول مرة في كأس العالم، يمكن تشبيهها بـ«مباراة في كأس ألمانيا».



ويدخل المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، دور المجموعات كمرشح أوفر حظا للفوز على كوراساو، الفريق الذي تأثر بشكل كبير بوجود لاعبين من أصل هولندي في صفوفه، حيث صرح ناغلسمان بأن هدفه في أول مباراة له كمدرب في كأس العالم هو «حصد أول ثلاث نقاط».



وفي مؤتمر صحفي عقد في هيوستن مساء السبت بالتوقيت المحلي، أوضح ناغلسمان أن جميع لاعبي المنتخب الألماني الـ26 جاهزون للمشاركة، مضيفا: «وسيبدأ مانو المباراة أساسيا».

ويعود نوير /40 عاما/ والذي تعافى من إصابة في ربلة الساق، إلى المنتخب الألماني بعد عامين من ابتعاده عن اللعب الدولي.



وشارك جميع اللاعبين الـ26 المتواجدين في القائمة النهائية للفريق بالبطولة، في الحصة التدريبية الأخيرة صباح السبت في معسكرهم التدريبي في وينستون-سالم، بولاية نورث كارولاينا.



كما أكد ناغلسمان أن ناثانيال براون، مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي سيبلغ 23 عاما قريبا، سيبدأ أساسيًا في مركز الظهير الأيسر في أول ظهور له بكأس العالم.



وكشف المدرب الألماني «سيلعب براون ويبدأ المباراة في هذا الملعب الرائع».



ومن المقرر أيضا أن يبدأ جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، أساسيا في المباراة، رغم أنه لا يزال في طور التعافي من إصابة خطيرة في الساق.



وكشف ناغلسمان أن موسيالا لا يزال أمامه «بعض الخطوات» ليكون جاهزا تماما، لكنه أضاف أن اللاعب لن يستعيد كامل لياقته إلا من خلال خوض المباريات، مؤكدًا ثقته الكاملة به.



ورحب ناغلسمان بتصريحات قائد المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس، الذي أكد على أهمية وجود موسيالا لتحقيق أداء قوي في كأس العالم.



وفي الوقت ذاته، قلل المدرب الألماني من شأن تصريحات يوررغن كلوب وتوماس مولر حول مستقبله كمدرب لمنتخب بلاده، خلال بث مباشر لكأس العالم.



حيث تحدث كلوب مازحا «لحسن الحظ، يوليان ناغلسمان هو من يختار التشكيلة»، ثم أضاف «في الوقت الحالي»، مما أثار ضحك مولر.



وعند سؤاله عن هذه التصريحات، رفض ناغلسمان التعليق في البداية، ولكن عندما ألح عليه الصحفيين مجدداً، قال إنه لا يرى من المناسب مناقشة الأمر، مضيفا أن على كل شخص تقييم الوضع بنفسه، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذا الصدد.



وشدد المدرب الشاب على أنه يركز على مهمته ومباراة ألمانيا الافتتاحية في كأس العالم ضد كوراساو.



يشار إلى أن ألمانيا خسرت مباراتها الأولى في آخر نسختين من كأس العالم، أمام المكسيك واليابان على الترتيب، وخرجت من دور المجموعات في كلتا النسختين.



وكان آخر فوز لألمانيا في المباراة الأولى بالمونديال في نسخة عام 2014 بالبرازيل، حينما تغلبت 4 - 0 على البرتغال، قبل أن تشق طريقها نحو التتويج بلقبها الرابع والأخير في المونديال.



ويواجه المنتخب الألماني في دور المجموعات أيضًا منتخب كوت ديفوار يوم 20 يونيو/حزيران الحالي بمدينة تورنتو الكندية، قبل أن يلاقي منتخب الإكوادور بعدها بخمسة أيام في إيست روثرفورد، نيوجيرسي.



