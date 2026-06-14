ماذا قال أشرف حكيمي بعد تعادل المغرب والبرازيل؟

أعرب أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي، عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به «أسود الأطلس» رغم الاكتفاء بالتعادل 1-1 أمام البرازيل، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة «بي إن سبورت» عقب نهاية اللقاء: «المباراة لم تكن سهلة، فقد واجهنا منتخباً قوياً وأحد المرشحين للتتويج باللقب».

وأضاف: «تعادلنا في النهاية، لكننا سعداء بالمستوى الذي قدمناه في المباراة، وبالشخصية التي أظهرها اللاعبون أمام منتخب بحجم البرازيل».

واعترف قائد المنتخب المغربي بوجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير قبل المواجهات المقبلة، مشدداً على أهمية الاستعداد البدني والذهني لما تبقى من مشوار دور المجموعات.

وأوضح: «يجب أن نطور بعض الجزئيات وأن نركز على الاستشفاء».

ووجّه حكيمي رسالة إلى زملائه والجماهير المغربية، دعا فيها إلى التمسك بالإيجابيات التي ظهرت أمام البرازيل، وعدم التوقف كثيراً عند الأخطاء.

وأضاف: «رسالتي هي مواصلة العمل، والإبقاء على الإيجابيات، والتعلم من الأخطاء».

وكان المنتخب المغربي قد فرض نفسه نداً قوياً للبرازيل، وقدم شوطاً أول مميزاً تقدم خلاله بهدف إسماعيل صيباري، قبل أن يدرك فينيسيوس جونيور التعادل لـ«السيليساو»، ليحصد كل منتخب نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً اسكتلندا وهايتي.