عفيف: نقطة سويسرا تمنح قطر دفعة قوية في كأس العالم

أكد أكرم عفيف، نجم المنتخب القطري لكرة القدم، أن فريقه نجح في تحقيق هدفه الأساسي بعدم الخروج خاسراً من مواجهة سويسرا، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح مشوار «العنابي» بكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن حصد أول نقطة في تاريخ مشاركات قطر بالمونديال يمثل إنجازاً مهماً ودافعاً كبيراً للفريق.

وقال عفيف عقب المباراة إنه يبارك للجماهير القطرية ويشكر زملاءه اللاعبين والجهاز الفني على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال اللقاء، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس يمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية.

وأوضح أن الحصول على نقطة في مستهل المشوار يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل في المباراتين المقبلتين، لافتاً إلى أن تجنب الخسارة في المباراة الافتتاحية كان أمراً بالغ الأهمية لتفادي أي تأثيرات نفسية سلبية قد تنعكس على أداء الفريق خلال البطولة.

وأضاف أن نتيجة التعادل أبقت المنافسة مفتوحة داخل المجموعة، بعدما تساوت جميع المنتخبات برصيد نقطة واحدة، وهو ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة ويمنح جميع الفرق فرصاً متساوية للتأهل.

وعن مجريات اللقاء، أقر عفيف بصعوبة مواجهة المنتخب السويسري، مشيراً إلى أن الفارق في الخبرة كان واضحاً، وأن الخطة اعتمدت على الصمود لأطول فترة ممكنة ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة أو خطف هدف في الدقائق الأخيرة.

ووصف لاعب «العنابي» النتيجة بالإيجابية، معتبراً أنها تعزز ثقة اللاعبين بقدرتهم على المنافسة في البطولة، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في المباراة المقبلة رغم إدراكه لصعوبة المهمة.

وفيما يتعلق بالجانب التكتيكي، شدد عفيف على أن الأولوية بالنسبة للمنتخب هي تحقيق النتائج الإيجابية، بغض النظر عن أسلوب اللعب أو الكثافة الدفاعية، مؤكداً أن جميع أفراد الفريق يشعرون بالفخر والسعادة بما تحقق في اللقاء الافتتاحي.

واختتم اللاعب تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجماهير القطرية التي ساندت المنتخب بقوة، رغم مشقة السفر الطويلة التي استغرقت نحو 16 ساعة، معرباً عن أمله في مواصلة إسعادهم خلال المباريات المقبلة.

كما أشاد بالأجواء التنظيمية داخل الملعب، متطلعاً إلى استمرار الأجواء المميزة خلال المباريات المقبلة في الملاعب الكندية.