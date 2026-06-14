خلل تقني مؤقت.. «فيفا» يكشف حقيقة التسلل في ركلة جزاء سويسرا أمام قطر





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توضيحاً رسمياً بشأن الجدل الذي أُثير حول ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة منتخب سويسرا في مباراته مع قطر، مؤكداً أن ما حدث كان خللاً تقنياً مؤقتاً في نظام عرض رسوم التسلل، ولم يؤثر على عمل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» أو على القرارات التحكيمية داخل المباراة.

وأوضح البيان أن انقطاعاً فنياً قصيراً حال دون توليد الرسم البياني الخاص بحالة التسلل في اللحظة التي سبقت احتساب ركلة الجزاء، قبل أن يتم التعامل مع المشكلة وإصلاحها بسرعة من قبل الفريق التقني المسؤول عن النظام.

وكانت ركلة جزاء منتخب سويسرا قد صاحبتها شبهة تسلل في بداية الهجمة، في الوقت الذي لم تعرض فيه الشاشات الحالة من تقنية الفيديو بحسب خطوط التسلل.

وشدد «فيفا» على أن بروتوكول الـ«VAR» استمر في العمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل، حيث تمت مراجعة اللقطات وفق الإجراءات المعتادة، بالاعتماد على الخطوط التقنية الخاصة بتحديد مواقع اللاعبين.

وأكد أن الحالة بعد مراجعتها أثبتت عدم وجود اللاعب المهاجم في موقف تسلل في أي من المراحل التي تم فحصها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأرفق «فيفا» في بيانه صوراً تعرض رسوم التسلل عبر تقنية الـ«VAR»، التي لم يتم عرضها مباشرة وقت اللعبة.

وتعادلت قطر وسويسرا 1-1 في مستهل مشوارهما في كأس العالم 2026، بعدما تقدم المنتخب السويسري أولاً من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب القطري في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.