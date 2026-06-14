التعادل الإيجابي 1/1 يحسم مواجهة البرازيل والمغرب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة البرازيل والمغرب، التي جرت على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، في مستهل مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026.

ووضع كل منتخب نقطة أولى في رصيده بالمجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبهما هايتي واسكتلندا.

وفرط المغرب في تحقيق انتصار تاريخي لأول مرة لمنتخب عربي على البرازيل في مباراة رسمية، فيما حافظ «راقصو السامبا» على سجلهم الخالي من الهزيمة في المباراة الافتتاحية بكأس العالم منذ نسخة 1934.

وتقدم المغرب أولاً عن طريق إسماعيل صيباري (21)، وتعادل فينيسيوس جونيور للبرازيل (32).

بدأت المباراة بسيطرة مغربية واضحة في وسط الملعب، مع استحواذ وتنظيم تكتيكي جيد، إذ اعتمد أبناء المدرب وهبي على الضغط العالي على لاعبي المنتخب البرازيلي.

وبدت الثقة واضحة على لاعبي «أسود الأطلس» الذين أخذوا زمام المبادرة الهجومية، وهددوا مرمى البرازيل مبكراً بتسديدة نائل العيناوي في الدقيقة 6، أبعدها الحارس أليسون بيكر، تبعتها تسديدة أخرى من أشرف حكيمي مرت بجوار القائم.

وترجم إسماعيل صيباري أفضلية المغرب، وافتتح التسجيل في الدقيقة 21 بعد تمريرة بينية من دياز، انفرد على إثرها بالمرمى، ووضعها «لوب» في الشباك وقت خروج الحارس البرازيلي.

وكاد أشرف حكيمي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 27 بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن، وسط استمرار الأفضلية المغربية.

وأدرك فينيسيوس جونيور التعادل للبرازيل في الدقيقة 32 بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة لمرمى ياسين بونو.

وأنقذ ياسين بونو مرماه من هدف محقق في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة خطيرة من لوكاس باكيتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتغير الحال في الشوط الثاني الذي جاء على عكس الشوط الأول تماماً، إذ شهد سيطرة لمنتخب البرازيل بعدما عالج كارلو أنشيلوتي، مدرب «السيليساو»، مشكلة خط الوسط وبطء الثنائي كاسيميرو ولوكاس باكيتا، ودفع بفابينهو وميليتاو.

وتراجع أداء المنتخب المغربي نسبياً في ظل استحواذ المنتخب البرازيلي الذي تحسن أداؤه كثيراً في الشوط الثاني، وهدد مرمى ياسين بونو في أكثر من مناسبة.

وغابت المحاولات الهجومية من «أسود الأطلس»، في الوقت الذي تألق فيه الحارس المغربي في التصدي لعدة محاولات برازيلية.

واحتسب حكم اللقاء 10 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع، لكنها لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشوار المونديال.