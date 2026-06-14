هدف المغرب يضع فينيسيوس بجوار رونالدينيو في تاريخ المونديال

احتاج البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، إلى نصف عدد المباريات التي خاضها مواطنه رونالدينيو النجم السابق، في نهائيات كأس العالم، لكي يتعادل معه تهديفياً.

وسجل فينيسيوس هدفاً في شباك المغرب خلال مباراة المنتخبين بدور المجموعات لكأس العالم 2026 بنيويورك، حيث كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لفينيسيوس على مستوى نهائيات المونديال، بعدما سجل هدفاً في نسخة قطر 2022، جاء في شباك كوريا الجنوبية خلال الفوز 4-1.

وسجل نجم ريال مدريد هدفيه في 5 مباريات فقط بالمونديال، بما في ذلك مباراة اليوم الأحد ضد المغرب، في حين أن النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل رونالدينيو سجل هدفين في شباك كل من الصين وإنجلترا بمونديال 2002، وهو آخر نسخة فازت بها البرازيل.

ولعب رونالدينيو 10 مباريات مونديالية، آخرها بنسخة 2006 التي وصلت فيها البرازيل إلى دور الثمانية، حسبما أشار موقع «ترانسفير ماركت» الإحصائي.