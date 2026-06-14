«فيفا» ينسب أول هدف عربي في كأس العالم 2026 إلى مدافع سويسرا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تغيير هوية صاحب أول هدف عربي في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل المنتخب القطري أول أهداف العرب في البطولة خلال مواجهة سويسرا، التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وحقق «العنابي» أول نقطة في تاريخه بفضل هدف سجله بوعلام خوخي في الدقيقة 94 بضربة رأس، بينما تقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

لكن «فيفا» أشار عبر موقعه الرسمي إلى أن هدف قطر كان هدفاً عكسياً سجله ميرو موهايم لاعب سويسرا.

وشارك موهايم، مدافع هامبورج الألماني، بديلاً في الدقيقة 88 مكان زميله ريكاردو رودريجيز، ليتسبب بذلك في ضياع نقطتين على منتخب بلاده.

وفي الجولة الثانية، سيلعب منتخب قطر ضد كندا، منظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، والذي بدأ مشواره بالتعادل مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1-1 أيضاً، لتتساوى المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة.