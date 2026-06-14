قطر تخطف تعادلاً قاتلاً أمام سويسرا في كأس العالم 2026

سجل بريل إمبولو هدفاً لسويسرا من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن خوخي بوعلام خطف هدفاً بضربة رأس في الوقت القاتل، ليقود قطر إلى تعادل مثير 1-1 في مباراة المنتخبين، اليوم السبت، في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في بداية مشوارهما بالمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الشمالية.

وكانت سويسرا، التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة توالياً والـ13 في تاريخها، قاب قوسين أو أدنى من انتزاع النقاط الثلاث وصدارة المجموعة، التي شهدت تعادل كندا 1-1 مع البوسنة والهرسك أمس الجمعة، لكن قطر لم تستسلم للخسارة وخطفت التعادل في الثواني الأخيرة.

وحصدت قطر، الفائزة بالنسختين الماضيتين من كأس آسيا، أول نقطة لها في كأس العالم، إذ خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بمشاركتها السابقة الوحيدة، وذلك في نسخة 2022 التي أقيمت على أرضها.

ورغم تسببه في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف سويسرا في الدقيقة 17، لعب حارس المرمى محمود أبوندى دوراً بارزاً بتصديه للعديد من الكرات الخطيرة، خاصة خلال الشوط الأول.

وقبل صفارة النهاية، لعب بوعلام دور البطولة عندما تلقى عرضية من همام الأمين وصوب الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتفوق المنتخب السويسري من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، لكن نظيره القطري نجح في الحفاظ على توازنه ولم يستسلم للخسارة، وواصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل.

إيقاع سريع

بدأت المباراة بإيقاع سريع، وأشعل منتخب قطر الأجواء مبكراً بفرصة في الدقيقة الثانية، إذ استغل إديميلسون جونيور هفوة دفاعية لينقض على الكرة وينفرد، لكن الحارس جريجور كوبيل تصدى للكرة بصعوبة.

وردت سويسرا بأولى محاولاتها الهجومية في الدقيقة السادسة، إذ سدد دان ندوي كرة مباغتة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكن أبوندى تألق في التصدي لها، وبعدها تلقى ندوي تمريرة عرضية في غياب الرقابة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 14، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو قبل أن يعلن عن ركلة جزاء لسويسرا مع منح أبوندى إنذاراً بداعي عرقلة ريمو فرويلر، وتقدم إمبولو لتنفيذ الركلة مسجلاً منها هدف التقدم في الدقيقة 17.

وعزز منتخب سويسرا تفوقه في الاستحواذ بمرور الوقت، واستعرض إصراراً على إضافة الهدف الثاني عبر الضغط المتواصل، لكن المنتخب القطري أعاد تنظيم صفوفه ونجح في تقليص الخطورة أمام مرماه.

واستعرضت قطر صحوة هجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، مستفيدة من تحركات أكرم عفيف وتمريراته المتقنة، وكادت أن تتعادل في الدقيقة 43 إثر هجمة سريعة انتهت بتسديدة من إديميلسون، لكن الحارس كوبيل تصدى للكرة وأخرجها إلى ركنية لم تستغل.

أبوندى يواصل التألق

واصل أبوندى تألقه اللافت وتصدى لأكثر من محاولة خطيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بتقدم سويسرا 1-0.

وبدأت سويسرا الشوط الثاني بضغط هجومي متواصل، وسدد جرانيت تشاكا كرة مباغتة قوية من حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة مباشرة.

وأجرى المدرب يولن لوبتيجي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في صفوف قطر في الدقيقة 60، إذ أشرك أحمد فتحي وكريم بوضياف وأحمد علاء بدلاً من أيوب العلوي وجاسم جابر ويوسف عبد الرزاق.

وبعدها تحسن أداء المنتخب القطري في الجانب الهجومي وصنع أكثر من فرصة حقيقية، لكن دفاع سويسرا تعاون مع الحارس بنجاح في إبعاد الخطورة عن الشباك.

ودفع لوبتيجي باللاعب محمد مناعي بدلاً من عاصم مادبو في الدقيقة 79، ثم أشرك حسن الهيدوس مكان إديميلسون في الدقيقة 89.

وبعدها بثوان، أتيحت فرصة أمام أحمد علاء وسدد كرة منخفضة من حدود منطقة الجزاء، لكن كوبيل تصدى لها.

وجنى المنتخب القطري ثمار إصراره في الدقائق الأخيرة، عندما أرسل الأمين عرضية عالية أمام المرمى استغلها بوعلام ليسكن الكرة في الشباك برأسه معلناً تعادل قطر 1-1.