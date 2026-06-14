مدرب كوريا يصادر هاتف لاعب أثناء التدريبات «فيديو»

شهدت تدريبات منتخب كوريا الجنوبية لقطة طريفة، لكنها تؤكد على مدى الانضباط الذي يفرضه الجهاز الفني على اللاعبين للابتعاد عن كل ما قد يؤثر على تركيزهم أثناء التدريبات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المدير الفني للمنتخب، هيونغ ميونغ بو وهو يصادر هاتف نجم المنتخب وباريس سان جيرمان الفرنسي، كانغ إن لي أثناء حصة الاستشفاء عقب التدريبات.



وكان لاعب باريس سان جيرمان يقف إلى جانب زميله ويتصفح هاتفه خلال فترة استراحة قصيرة بعد انتهاء التمارين على الدراجة الثابتة، قبل أن يتدخل المدرب بطريقة بدت أقرب إلى المزاح منها إلى العقوبة التأديبية، وسط ضحكات اللاعبين والجهاز الفني.



وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بالأجواء الإيجابية والانضباط الذي يسود معسكر المنتخب الكوري، بعيداً عن أي توتر أو خلاف داخل الفريق.



ويستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات، إذ كان قد استهل منتخب "محاربو التايجوك" مشواره في كأس العالم بفوز مستحق على حساب التشيك بهدفين مقابل هدف.