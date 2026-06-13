كلوزه يتنبأ بسقوط عرشه التهديفي ويفضل أن يكون ميسي الوريث

أعرب أسطورة الكرة الألمانية ميروسلاف كلوزه عن قناعته بأن رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم قد يكون مهدداً خلال النسخة الحالية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أن التوسعة الجديدة للبطولة وارتفاع عدد المباريات يمنحان المهاجمين فرصاً أكبر للوصول إلى أرقام غير مسبوقة.



وقال كلوزه، إنه يتوقع أن يشهد مونديال 2026 تحطيم رقمه التاريخي البالغ 16 هدفاً، موضحاً أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً وارتفاع عدد المباريات يرفعان من احتمالات تسجيل المزيد من الأهداف، وبالتالي اقتراب النجوم الحاليين من معادلة أو تجاوز إنجازه.



وأضاف النجم الألماني السابق: «أتوقع تحطيم الرقم القياسي الخاص بي في هذه البطولة، فهناك مباريات أكثر وفرص أكبر للمهاجمين، كما أن وجود عدد أكبر من المنتخبات يفتح المجال أمام تسجيل المزيد من الأهداف».



ويعتلي كلوزه قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 16 هدفاً سجلها خلال أربع نسخ من البطولة بين عامي 2002 و2014، بينما يأتي خلفه مباشرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 13 هدفاً، ثم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يملك 12 هدفاً، وهما اللاعبان الأكثر قدرة على تهديد الرقم التاريخي خلال النسخة الحالية، ورغم أن تحطيم رقمه يعني فقدانه أحد أبرز إنجازاته الشخصية، فإن كلوزه أبدى روحاً رياضية كبيرة عندما أكد أنه يفضل أن يكون ميسي هو اللاعب الذي يكسر هذا الرقم، تقديراً للمسيرة الاستثنائية التي قدمها قائد المنتخب الأرجنتيني على مدار سنوات طويلة.



وكان كلوزه قد انفرد بصدارة هدافي كأس العالم خلال مونديال البرازيل 2014، عندما سجل هدفاً في المباراة الشهيرة التي اكتسح فيها المنتخب الألماني نظيره البرازيلي بنتيجة 7-1 في نصف النهائي، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو.



ويعمل كلوزه حالياً في المجال التدريبي، حيث يقود فريق نورمبرغ المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، لكنه ما زال يحظى بمتابعة واسعة باعتباره أحد أعظم المهاجمين في تاريخ بطولات كأس العالم، وصاحب الرقم الذي صمد لأكثر من عقد من الزمن، وقد يكون على موعد مع السقوط في مونديال 2026.