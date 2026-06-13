كل ما تريد معرفته عن مباراة البرازيل والمغرب.. التشكيلة والقنوات وأبرز التوقعات

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة في مباراة مرتقبة بين المنتخب البرازيلي ونظيره المغربي في الثانية صباح يوم الأحد بتوقيت الإمارات، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

فرض المنتخب المغربي نفسه كقوة صاعدة على الساحة العالمية، خاصة بعد بلوغه نصف نهائي مونديال 2022، ومنذ بداية عام 2022، حقق "أسود الأطلس" 33 انتصاراً مقابل 10 تعادلات وهزيمتين فقط في 45 مباراة، كما يحتل المركز السابع عالمياً متقدماً على منتخبات كبيرة مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا.

لكن المنتخب المغربي يدخل البطولة وسط بعض علامات الاستفهام، بعد رحيل المدرب وليد الركراكي قبل أشهر من انطلاق المونديال، ليتولى محمد وهبي قيادة الفريق، إضافة إلى معاناة بعض عناصره من الإصابات ومشكلات الخط الخلفي.

توقعات

وتوقعت صحيفة "سبورت مول" فوز البرازيل بنتيجة 3-1، معتبرة أن خبرة أنشيلوتي والعناصر الهجومية التي يمتلكها "السيليساو" تمنحه الأفضلية.

كما رجح موقع "سبورتس كيدا" الهندي فوز البرازيل 2-1، مشيراً إلى أن المنتخب البرازيلي أصبح أكثر انضباطاً تحت قيادة أنشيلوتي، رغم خسارته الودية أمام المغرب عام 2023.

بدورها، توقعت مجلة "سبورتس إليستريتد" فوز البرازيل بالنتيجة ذاتها (2-1)، مستندة إلى سجل المنتخب البرازيلي القوي في المباريات الافتتاحية لكأس العالم، إذ لم يخسر سوى مباراة افتتاحية واحدة في تاريخه.

أما حاسوب "أوبتا" العملاق، فمنح البرازيل نسبة فوز بلغت 57.7%، مقابل 18.8% للمغرب، بينما بلغت احتمالات التعادل 23.5%.

أوبتا (Opta) هي شركة عالمية متخصصة في جمع وتحليل الإحصاءات الرياضية، وتُعد من أبرز مزودي البيانات في كرة القدم والرياضات الأخرى، أسست في بريطانيا عام 1996، وتوفر أرقاماً وإحصاءات دقيقة تستخدمها الأندية والاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام وشركات البث.

تشكيلة القريقين المتوقعة

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب البرازيلي المباراة بتشكيلة تضم أليسون، ودانيلو، وماركينيوس، وغابرييل، وأليكس ساندرو، وكاسيميرو، وبرونو غيماريش، ورافينيا، ولوكاس باكيتا، وفينيسيوس جونيور، وماتيوس كونيا.

في المقابل، يُنتظر أن يعتمد المنتخب المغربي على ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وديوب، ورياض، ونصير مزراوي، وبوادي، والعيناوي، وإبراهيم دياز، وأوناحي، والخنوس، وسايباري.

الغيابات البارزة

في الصفوف منتخب المغرب يدخل أسود الأطلس اللقاء بغيابات مؤثرة، أبرزها الجناح عبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة.

منتخب البرازيل: يغيب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن تشكيلة السيليساو التي يقودها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب إصابة في ربلة الساق.

المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة، بخلاف المغرب والبرازيل، كل من هايتي واسكتلندا، حيث ستجمع مباراة بينهما في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الأحد.

القنوات الناقلة

سوف يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق جواد بدة وعلي سعيد الكعبي.

عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.