البطاقات الحمراء.. خسارة فنية ومالية للمنتخبات في المونديال



عندما يشهر الحكم البطاقة الحمراء في نهائيات كأس العالم، يعتقد كثيرون أن العقوبة تقتصر على خروج اللاعب من الملعب وحرمانه من استكمال المباراة فقط، لكن الواقع يؤكد أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، إذ يتحول القرار التحكيمي إلى خسارة فنية ومالية في آن واحد.



ففي بطولة كأس العالم، لا تقتصر آثار البطاقات على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامات مالية على الاتحادات الوطنية بحسب نوع المخالفة والانضباط داخل الملعب.



وتبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة الحمراء المباشرة نحو 20 ألف دولار، وهي أعلى العقوبات المالية المرتبطة بالبطاقات خلال المباريات. أما البطاقة الصفراء الواحدة فتكلف الاتحاد المعني 10 آلاف دولار، بينما تصل الغرامة إلى 15 ألف دولار في حال حصول اللاعب على بطاقتين صفراويين في المباراة نفسها بما يؤدي إلى طرده.



وتتحمل اتحادات المنتخبات هذه المبالغ لصالح «فيفا»، ما يجعل الانضباط داخل أرض الملعب عاملاً مؤثراً ليس فقط على النتائج، بل أيضاً على الميزانيات المالية للمنتخبات المشاركة.



وتزداد خطورة البطاقات الحمراء في المونديال بسبب طبيعة البطولة القصيرة، إذ قد يؤدي طرد لاعب أساسي إلى غيابه عن مباراة أو أكثر، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة في فرص المنتخب بالتأهل إلى الأدوار التالية. كما أن النقص العددي خلال المباريات غالباً ما يمنح المنافس أفضلية كبيرة قد تنعكس على النتيجة النهائية.



وتحرص الأجهزة الفنية قبل انطلاق كل نسخة من كأس العالم على توعية اللاعبين بأهمية ضبط الأعصاب وتجنب الاحتجاجات والسلوكيات غير الرياضية، لأن أي تصرف انفعالي قد يكلف المنتخب الكثير داخل الملعب وخارجه.



وفي ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها مباريات كأس العالم 2026، تبدو كل بطاقة وكأنها استثمار مفقود أو مكسب مهدور، خصوصاً عندما تتراكم العقوبات على منتخب ما خلال دور المجموعات. لذلك فإن البطاقة الحمراء ليست مجرد قرار تحكيمي عابر، بل عقوبة متعددة الأبعاد تجمع بين الخسارة الفنية والغرامة المالية، وقد تتحول في بعض الأحيان إلى نقطة تحول حاسمة في مشوار أي منتخب نحو حلم التتويج باللقب العالمي.