شيف شهير يدعم «جيش التارتان» في كأس العالم



زار الشيف التلفزيوني الشهير غوردون رامزي معسكر منتخب أسكتلندا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، عشية أول ظهور للمنتخب في كأس العالم منذ نسخة عام 1998.



وحرص نجم برنامج «Hell’s Kitchen» البالغ من العمر 59 عاماً، والمعروف بولعه بتشجيع المنتخب الأسكتلندي، على ارتداء القميص الرسمي للمنتخب خلال الزيارة، حيث وجه كلمات تحفيزية للاعبين والجهاز الفني، بقيادة ستيف كلارك، كما التقط صوراً تذكارية مع قائد المنتخب آندي روبرتسون.



ويستهل المنتخب المعروف بلقب «جيش التارتان» مشواره في البطولة بمواجهة هايتي على ملعب جيليت ستاديوم، إذ تصنف المباراة على أنها مواجهة لا بد من الفوز بها بالنسبة لأسكتلندا، في ظل صعوبة المواجهتين التاليتين أمام المغرب والبرازيل.



ولد رامزي في مدينة جونستون الأسكتلندية قبل أن ينتقل مع عائلته إلى إنجلترا في سن مبكرة، وبصفته أسكتلندياً سبق له تمثيل فريق «بقية العالم» في مباريات Soccer Aid الخيرية.



وقبل أن يحقق شهرته العالمية في عالم الطهي كان رامزي يحلم بمسيرة احترافية في كرة القدم، وخضع لاختبارات مع نادي رينجرز الأسكتلندي، لكن إصابة خطيرة في الركبة أنهت طموحاته الكروية مبكراً.



وتحول رامزي بعد ذلك إلى واحد من أشهر الطهاة في العالم، وحقق نجاحاً كبيراً في بريطانيا والولايات المتحدة، من خلال برامجه التلفزيونية وسلسلة مطاعمه العالمية، كما يتابعه أكثر من 20 مليون شخص عبر منصة إنستغرام.



وبعد مواجهة هايتي يلتقي المنتخب الأسكتلندي مع المغرب في بوسطن يوم 19 يونيو، قبل أن يواجه البرازيل في ميامي بعد أربعة أيام.