من يشجع نجوم الفورمولا 1 في كأس العالم؟

نوريس وانقسام في الولاء بين إنجلترا وبلجيكا.. وانتونيللي يدعم البرازيل بسبب غياب إيطاليا





تصدر كأس العالم محور اهتمام ونقاش نجوم الفورمولا 1 على هامش جائزة كاتالونيا الكبرى في برشلونة، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بالموسم الحالي.



وقال البريطاني لويس هاميلتون مازحاً إن على جماهير كرة القدم الإنجليزية التخفيف من حماسها تجاه أغنية منتخب «الأسود الثلاثة» الشهيرة، وألا ترددها إلا بعد أن ينجح المنتخب الإنجليزي فعلاً في الفوز بكأس العالم.



وأصبحت الأغنية، التي كتبها الثنائي باديل وسكينر قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1996 التي استضافتها إنجلترا، نشيداً شعبياً لدى المشجعين الإنجليز، بفضل عبارتها الشهيرة it’s coming home وتعني «إنها عائدة إلى الوطن»، في إشارة إلى أنهم سيفوزون باللقب.



وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات قد كشف سابقاً عن عزمه تشجيع كل من إنجلترا والبرازيل في كأس العالم، خصوصاً أنه منح الجنسية البرازيلية الفخرية عام 2022.



ووجه سائق فيراري نصيحة إلى مشجعي المنتخب الإنجليزي عن كأس العالم، قائلاً: «ليست لدي توقعات محددة، بصراحة، لا أتابع كرة القدم عن قرب إلى هذا الحد، أنا أكثر اهتماماً بسباقات الموتو جي بي ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، لكنني أتابع بين الحين والآخر، وأحرص دائماً على معرفة ما يفعله منتخب إنجلترا».



وأضاف: «أتمنى فقط ألا نغني «إنها عائدة إلى الوطن» مبكراً جداً، لأن هذا ما نفعله عادة، غنوها عندما نحصل على الكأس فعلاً، وليس قبل ذلك».



نوريس حائر



واعترف بطل العالم الحالي ومواطن هاميلتون، لاندو نوريس، بأنه يعيش حالة من الانقسام في التشجيع ما بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي بسبب أصوله العائلية.



وقال نوريس: «بالطبع أشجع إنجلترا، وأعرف عدداً جيداً من لاعبي المنتخب الإنجليزي، لذلك أدعمهم لأن الأمر بالنسبة لي شخصي أكثر، لكنني أعلم أن والدتي سترغب في أن أقول بلجيكا أيضاً، كما أنني أعلم أن بلجيكا غالباً ما تكون منتخباً قوياً جداً».



وأضاف: «لإرضاء والدتي، سأقول إن النهائي سيكون بين بلجيكا وإنجلترا».



وكشف نوريس عن أنه يحب مشاهدة منتخب الأرجنتين، ويتابع ميسي، وذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرتغال، موضحاً: «من الجميل دائماً رؤية هؤلاء اللاعبين وهم يمثلون بلدانهم».



انتونيللي البرازيل وميسي



أما متصدر بطولة العالم الحالية، الإيطالي كيمي أنتونيللي، فيواجه معضلة أكبر، في ظل فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة، في واحدة من أصعب الفترات التي يمر بها «الأتزوري».



وقال أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عاماً والذي يشجع نادي بولونيا: «بصراحة، لا أعرف من سأشجع في كأس العالم، هناك الكثير من اللاعبين الذين أحبهم. شخصياً».



وأضاف: «أحب البرازيل كثيراً، على سبيل المثال، وأعجبني دائماً أسلوب لعبهم، وعندما كنت صغيراً، كنت أحب كثيراً رونالدينيو وليونيل ميسي، عندما كانا يلعبان مع برشلونة بالطبع».



وتابع: «لكنني أيضاً أشجع ميسي، فقد كان أحد لاعبي المفضلين عندما كنت صغيراً، كما أنني التقيت به في ميامي، أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة، رغم أن إيطاليا ليست موجودة فيها للأسف، لذا سيتعين علينا الانتظار أربع سنوات أخرى».



كولابينتو وميسي



من جانبه، كان النجم الأرجنتيني فرانكو كولابينتو يتابع جدول مواعيده محاولاً إيجاد وقت لمساندة منتخب بلاده.



وأصبح كولابينتو بطلاً قومياً في الأرجنتين منذ ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2024، كما تربطه علاقة جيدة بليونيل ميسي، إذ زار النجم الأرجنتيني قبيل جائزة ميامي الكبرى الشهر الماضي.



وقال كولابينتو: «الأرجنتينيون مختلفون عن بقية شعوب العالم في طريقة التعبير عن شغفهم، فعندما تذهب لمشاهدة مباراة في الأرجنتين، فإنها تجربة أتمنى أن يعيشها الجميع ولو مرة واحدة على الأقل، لأنها مختلفة تماماً ومن الصعب وصفها».



وأضاف: «كأس العالم تقام كل أربع سنوات، وهو حدث ننتظره جميعاً ونحاول الاستمتاع به كما استمتعنا بكأس العالم في قطر، أعتقد أنها ستكون بطولة مليئة بالمتعة».



بيريز ومشاهدة المكسيك



بدوره، يأمل السائق المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فريق كاديلاك، في إيجاد فرصة لحضور إحدى مباريات منتخب بلاده وسط جدول سباقات الفورمولا 1 المزدحم.



وقال بيريز: «أحاول ترتيب جدولي الزمني، لأنني سأكون في أوروبا، وقد أضطر فعلياً إلى السفر فقط من أجل المباراة ثم العودة مباشرة إلى أوروبا، لكننا سنجعل الأمر يحدث».



وأوضح: «المكسيك تملك جيلاً جديداً من اللاعبين الجدد في أغلبه، لذلك يمكن القول إن الوضع ليس مثالياً في الوقت الحالي، لكنها كأس عالم تقام على أرضنا، وكل شيء وارد، لدينا بعض اللاعبين الجيدين للغاية، وقد نكون المفاجأة السارة في البطولة».