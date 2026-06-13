شهادات المنافسين تكشف عن قدرات النجم المصري.. حمزة عبد الكريم يطرق باب النجومية عبر المونديال



يسعى النجم الدولي المصري الصاعد حمزة عبدالكريم لتعزيز سمعته كلاعب كرة قدم واعد من خلال التألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



واختير هداف فريق برشلونة الإسباني تحت 19 سنة للتواجد ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري في مونديال 2026، ليقود هجوم (الفراعنة) في ظهورهم الرابع بكأس العالم.



ورغم أنه لا يتجاوز 18 عاماً فإن حمزة عبد الكريم يصنع الحدث بالفعل في عالم الساحرة المستديرة، ويتطلع لترك بصمة واضحة في المونديال، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أشار إلى أنه يتواجد بين أصغر خمسة لاعبين مشاركين في البطولة، وينظر إليه من جانب الكثيرين كأحد أبرز المواهب الصاعدة.



ويعتبر عبد الكريم الورقة الرابحة في تشكيلة المنتخب المصري؛ حيث أقنعت مستوياته المميزة بقميص برشلونة أصحاب القرار في النادي الكتالوني بتفعيل خيار الشراء النهائي من الأهلي المصري فور انتهاء إعارته بنهاية الشهر الجاري.



وعلى الساحة الدولية، نال المهاجم طويل القامة إشادات واسعة بمونديال الناشئين تحت 17 سنة الذي استضافته الملاعب القطرية في نوفمبر الماضي، عندما ساهمت أهدافه في قيادة الفراعنة الصغار لدور 32.



والآن، بعد مرور سبعة أشهر فقط، يستعد الشاب اليافع لاستعراض قدراته على المسرح الأكبر في عالم كرة القدم.



وبعد أن شارك مع الأهلي في المسابقات المحلية ودوري أبطال أفريقيا، حط الفتى، المولود في العاصمة المصرية القاهرة، الرحال في أكاديمية برشلونة في فبراير الماضي، وانضم لفريق الشباب بالنادي تحت 19 عاما، ولعب دورا حاسما في الأمتار الأخيرة من الموسم مسجلا حصيلة مذهلة بلغت 5 أهداف في 7 مباريات فقط.



وكانت العروض المبهرة التي قدمها عبدالكريم، الذي لم يكن قد مثل المنتخب المصري الأول بعد، على مستوى الأندية كافية لإقناع هداف المنتخب الوطني السابق والمدير الفني الحالي حسام حسن بضمه لقائمته المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في العرس المونديالي بأمريكا الشمالية.



ودشن النجم الصاعد مشواره بقوة مع فريق الشباب ببرشلونة، حيث افتتح سجله التهديفي بضربة رأس في مباراته الأولى التي انتهت بالتعادل 2 - 2 أمام هويسكا في أوائل مارس الماضي.



وتحدث جوردي ساوسيدو، حارس مرمى الفريق المنافس، لفيفا عن حالة الحماس التي سادت معسكر فريقه قبيل اللقاء وهم يضعون خطة لإيقاف هذا المهاجم الذي تصدر العناوين.



وقال ساوسيدو: «كونه قادماً من بلد وقارة أخرى، والضجة المثارة حوله كأحد نجوم المستقبل، أمر أشعل حماسنا في غرفة الملابس، وكنا متطلعين لرؤية ما يمكنه تقديمه على أرض الملعب».



وفي الأسبوع الذي سبق المباراة، أمضى ساوسيدو ساعات طويلة يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن مقاطع فيديو للمهاجم الشاب، واستذكر الحارس قائلا: «بما أنها كانت مباراته الأولى، أتذكر أنه ظهر تائهاً قليلاً في الدقائق الأولى، ولكن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت قدراته الاستثنائية».



وأشار «إنه يمنح برشلونة خياراً مختلفاً لأنه يشكل تهديداً كبيراً في الكرات الهوائية ويجيد اللعب بظهره للمرمى».



وأضاف: «إنه يمثل المهاجم الصريح بالأسلوب الكلاسيكي القديم، حيث ترتكز طريقة لعبه على كونه محطة استلام الكرة، والتواجد دائماً داخل منطقة الجزاء، وتحويل الفرص إلى أهداف».



وألمح ساوسيدو إلى أن أبرز نقاط القوة لدى عبد الكريم هي تفوقه في الألعاب الهوائية وبنيته الجسدية القوية، قائلاً: «لم يكن قد مضى على وصوله إلى إسبانيا سوى وقت قصير، ومع ذلك كان اللاعب الأقوى بدنياً على أرض الملعب».



وجاءت الثلاثية الأولى (الهاتريك) للهداف المصري مع النادي المعار إليه في المباراة الختامية للموسم مطلع الشهر الماضي، حيث أمطر الشباك بثلاثية رأسية في غضون 15 دقيقة فقط من الشوط الأول، ليقود كتيبة المدرب بول بلاناس لسحق مونتيكارلو بنتيجة عريضة 9 - 0 وحسم لقب الدوري.



وفي هذا الصدد، صرح نيستور باريسيو، المدير الفني للفريق الخاسر: «في الأسبوع الذي سبق المباراة، حذرنا اللاعبين من خطورته في الكرات الهوائية، وقدرته على إنهاء الهجمات من اللمسة الأولى، وقوته البدنية الهائلة».



وأكد «حاولنا التركيز على ضرورة قطع خطوط الإمداد عنه داخل المنطقة، ورغم أننا ناقشنا ذلك، وعملنا عليه في التدريبات، وشاهدنا عدداً لا يحصى من مقاطع الفيديو، فإنه كان ببساطة لاعبا لا يمكن إيقافه. لقد كان يفوق طاقتنا، ونجح في استغلال كل كرة وصلته».



ولم يخفِ مدرب مونتيكارلو شغفه برؤية عبد الكريم وهو يستعرض مهاراته عن قرب بعد السطور الطويلة التي أفردتها الصحافة للحديث عن المهاجم الواعد، الذي تسبب خبر انضمامه للمنتخب المصري في نشاط غير مسبوق على مجموعة «الواتساب» الخاصة بالفريق.



وأفاد «لا أعلم المدى الذي سيصل إليه في عالم كرة القدم، وما إذا كان سيكون ميسي أو كريستيانو رونالدو القادم، لكنني لا أشك مطلقاً في أننا سنراه كثيراً ولسنوات طويلة قادمة، ما لم يحدث أي شيء غير متوقع».



وفيما يخص صعود النجم المصري في هرم كرة القدم، فإنه حصل بالفعل على مقعد في المحفل العالمي الكبير، حيث تذوق طعم اللعب مع المنتخب الأول لأول مرة خلال مباريات الفراعنة التحضيرية للبطولة، وذلك في مباراة وداع الجماهير ضد روسيا بالقاهرة نهاية الشهر الماضي.



كما شارك حمزة أيضا في مواجهة السبت الماضي ضد البرازيل في كليفلاند بأوهايو، حيث دخل بديلاً لعمر مرموش في الدقيقة 85، قبل أن يقوم باستبدال قميصه مع نجم الفريق الأول لبرشلونة، رافينيا، فور إطلاق صافرة النهاية.



وكان الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لبرشلونة، قد كشف بالفعل عن رغبته في اختبار وتقييم الموهبة الواعدة خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.



وبالعودة إلى الحاضر، يبدو القناص المتطلع للأهداف على أهبة الاستعداد لصناعة اسم لنفسه على المسرح الأكبر عالمياً، وسيكون من الصعب المراهنة ضد قدرته على قيادة بلاده لتحقيق انتصارها الأول التاريخي في منافسات الكأس الأغلى.



يشار إلى أن منتخب مصر، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934 و1990 و2018، يتواجد في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 برفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.



ويبحث منتخب مصر عن تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم، والتأهل للأدوار الإقصائية في المونديال، بعدما ودع البطولة مبكرا من مرحلة المجموعات في مشاركاته السابقة.