تاريخ مواجهات المغرب والبرازيل



تتجه الأنظار عند الساعة الثانية صباح فجر الأحد، بتوقيت الإمارات، صوب ملعب ميتلايف بنيوجيرسي بالولايات المتحدة، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع المغرب والبرازيل في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.



ولا يتضمن تاريخ مواجهات الفريقين العديد من المباريات، إذ التقيا في ثلاث مناسبات فقط، منها مواجهة رسمية واحدة، حقق خلالها المنتخب البرازيلي انتصارين مقابل فوز وحيد لـ «أسود الأطلس».



وكانت المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين في كأس العالم 1998 بفرنسا، عندما التقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب البرازيلي، الذي ضم آنذاك كوكبة من النجوم، في حسم اللقاء بثلاثية نظيفة حملت توقيع رونالدو وريفالدو وبيبيتو، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما ودع المغرب البطولة رغم فوزه التاريخي على اسكتلندا في الجولة ذاتها.



وقبل ذلك بعام واحد، وتحديداً في أكتوبر 1997، فازت البرازيل على المغرب بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت بمدينة بيليم البرازيلية.



ونجح المنتخب المغربي في تحقيق أول انتصار له على «السيليساو» بعدما تغلب عليه 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة طنجة في مارس 2023، وسجل هدفي المغرب سفيان بوفال وعبد الحميد صابري، فيما أحرز كاسيميرو هدف البرازيل الوحيد.



ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022، حين أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي، فيما تسعى البرازيل إلى تأكيد مكانتها كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.