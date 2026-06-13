مشجعو المغرب والبرازيل يشعلون الأجواء في «تايمز سكوير» (فيديو)

شهدت ساحة «تايمز سكوير» الشهيرة في قلب مدينة نيويورك الأمريكية أجواءً احتفالية مميزة، صنعها مشجعو المنتخبين المغربي والبرازيلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهتافات الحماسية والأهازيج الوطنية التي رددتها الجماهير في الساحة، وسط تفاعل واسع من المارة والسياح.

وظهر مشجعو «أسود الأطلس» بقمصانهم الحمراء إلى جانب عشاق «السيليساو» بقمصانهم الصفراء المميزة، إذ يتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً نظراً لأهميتها في المجموعة.

وتأتي هذه الاحتفالات الجماهيرية الصاخبة لشحن معنويات اللاعبين قبل انطلاق المباراة المقررة في الساعة الثانية صباح الأحد بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب «ميتلايف ستاديوم» في نيوجيرسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق بداية قوية في المونديال.

وتسعى البرازيل إلى تحقيق لقب كأس العالم السادس في تاريخها، والغائب عن خزائن سحرة الكرة منذ نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بينما يسعى المغرب إلى تحقيق إنجاز جديد بعد أن أحرز المركز الرابع في النسخة الماضية في قطر 2022، في أكبر إنجاز للكرة العربية والإفريقية في تاريخ المونديال.