أمريكا تستفيد من أول هدف عكسي في مونديال 2026

شهدت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، أول هدف عكسي في كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الأمريكي بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عبر النيران الصديقة، بعدما سجل لاعب منتخب باراغواي، داميان بوباديلا، الهدف بالخطأ في مرماه.

وارتطمت الكرة بأقدام بوباديلا داخل منطقة الست ياردات، عندما حاول تشتيت تسديدة من مهاجم المنتخب الأمريكي.

والهدف هو رقم 55 بالنيران الصديقة في تاريخ كأس العالم، إذ شهد المونديال عبر تاريخه تسجيل 54 هدفاً عكسياً حتى ما قبل تسجيل بوباديلا في مرماه في النسخة الحالية.

وسجل أول هدف عكسي في تاريخ كأس العالم في النسخة الأولى التي أقيمت في أوروغواي عام 1930، في مباراة تشيلي والمكسيك، وحمل الهدف اسم اللاعب المكسيكي مانويل روساس، الذي سجل في الدقيقة 51 من عمر المباراة.