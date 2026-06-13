غضب إيطالي بعد سخرية إنفانتينو من غياب «الأزوري» عن المونديال

أثار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، انتقادات في إيطاليا بعد تصريح ساخر حول سجل المنتخب الأزرق المتواضع في كأس العالم مؤخراً.

وفي مقابلة مع قناة «كازي تي في» البرازيلية، سخر إنفانتينو من إخفاق المنتخب الإيطالي الأخير في التأهل لكأس العالم، متحدثاً عن إمكانية توسيع البطولة لتشمل 64 فريقاً.

وصرح رئيس فيفا: «ربما تتأهل إيطاليا لكأس العالم بـ64 فريقاً، أو ربما نرفع العدد إلى 228 فريقاً».

ويشار إلى أن فيفا يضم في عضويته 211 اتحاداً فقط.

ووفقاً لوكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء، أعرب وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، عن استيائه، وقال إنه يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع إنفانتينو.

وأضاف أبودي: «نظراً للمسافة الكبيرة بين إيطاليا والمكسيك، فإن إجراء مكالمة هاتفية لتوضيح الموقف، بحسب جدول أعماله، هو الخيار الأمثل. أنا مهتم بمعرفة رأيه».

ويشار إلى أن آخر مرة تواجدت فيها إيطاليا بكأس العالم كانت في نسخة المسابقة عام 2014 بالبرازيل، حيث ودعت البطولة من مرحلة المجموعات، علماً بأنها توجت باللقب أعوام 1934 و1938 و1982 و2006.