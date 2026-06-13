حكيمي: غياب أكرد والزلزولي يمنحنا حافزاً إضافياً أمام البرازيل

أبدى أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، حزنه لغياب زميليه نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي عن بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشدد حكيمي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، على أن لاعبي منتخب المغرب شعروا بالتأثر لعدم تمكن الثنائي من التواجد في هذا العرس العالمي الكبير.

ويستهل منتخب المغرب مسيرته في مونديال 2026 بمواجهة منتخب البرازيل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم، التي تضم أيضاً منتخبي اسكتلندا وهايتي.

وكشف حكيمي أنه تحدث لفترة طويلة مع أكرد، حيث أثنى على ما قدمه للمنتخب المغربي خلال السنوات الماضية، سواء في كأس أمم أفريقيا الأخيرة أو في مختلف المسابقات الأخرى.

وأشاد حكيمي بموقف أكرد بعدما أقر بعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة للمشاركة في المونديال، مشيراً إلى أن ذلك يوضح مدى الاحترافية التي وصل إليها وحرصه على مصلحة منتخب بلاده.

وأوضح نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج حديثاً بدوري أبطال أوروبا، أن غياب الثنائي يمثل حافزاً إضافياً لباقي لاعبي الفريق، لتقديم كل ما في وسعهم في المونديال، حيث يسعى الفريق لتكرار إنجازه بالتواجد في الدور قبل النهائي للمونديال.

وتطرق حكيمي للحديث عن لقاء المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي، حيث شدد على أن المباراة سوف تتسم بالندية والتكافؤ، موضحاً أنه يصعب التكهن بهوية الفائز بها.

وأكد حكيمي أن نتيجة مباراة المغرب والبرازيل سوف تتحدد بناءً على تفاصيل صغيرة داخل أرضية الملعب، مؤكداً أن الفعالية الهجومية واستغلال الفرص المتاحة سيكونان من أبرز مفاتيح الفوز في هذه المواجهة.

وفي ختام حديثه، شدد النجم المغربي على ضرورة الالتزام بالتركيز طوال اللقاء، معرباً عن أمله في استغلال الفرص التي سوف تسنح للاعبي الفريق وترجمتها إلى أهداف، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمونديال، الذي حمل كأس العالم 5 مرات كان آخرها عام 2002.