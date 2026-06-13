كأس العالم.. فريسي يحرس مرمى أمريكا وإنسيسو يقود هجوم باراغواي

اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، الاعتماد على مات فريسي في حراسة المرمى بدلاً من مات تيرنر، خلال مواجهة باراغواي، اليوم السبت، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، فيما دفع منتخب باراغواي بخوليو إنسيسو أساسياً رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويدخل منتخب الولايات المتحدة اللقاء بعودة المدافع كريس ريتشاردز إلى التشكيلة الأساسية، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، بينما يقود القائد تيم ريم خط الدفاع.

ويقود كريستيان بوليسيك وفولارين بالوجون هجوم أصحاب الأرض، إلى جانب وجود تايلر آدامز وويستون ماكيني في وسط الملعب.

ويعول منتخب باراغواي، بقيادة مدربه جوستافو ألفارو، على عودة إنسيسو لمنح الفريق دفعة هجومية، خاصة بعدما عانى المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية من صعوبة التسجيل خلال المباريات الأخيرة، فيما اختار ألفارو الحارس أورلاندو جيل لحماية المرمى.

وتعد مواجهة المجموعة الرابعة أول مباراة تقام في الولايات المتحدة ضمن النسخة الموسعة من كأس العالم، التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وجاء تشكيل باراغواي كالتالي:

أورلاندو جيل، عمر ألديريت، خوان كاسيريس، جونيور ألونسو، جوستافو جوميز، دييغو جوميز، ميجيل ألميرون، أندريس كوباس، داميان بوباديا، أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو.

وجاء تشكيل الولايات المتحدة كالتالي:

مات فريسي، سيرجينو ديست، كريس ريتشاردز، أنتوني روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، تايلر آدامز، ويستون ماكيني، مالك تيلمان، كريستيان بوليسيك، فولارين بالوجون.