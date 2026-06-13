واقعة تحكيمية في لقاء كندا والبوسنة تثير اعتراض روني

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، العديد من حالات الطرد، في لقاء المكسيك وجنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء الذي جرى بملعب «مكسيكو سيتي»، مساء الخميس، تم إشهار البطاقة الحمراء في وجه اثنين من لاعبي جنوب أفريقيا، ولاعب من المكسيك، وذلك قبل أن يشهد لقاء كندا والبوسنة والهرسك في المجموعة الثانية، مساء الجمعة، واقعة مثيرة.

وتمحور كل شيء حول لحظة في الشوط الثاني عندما انطلق اللاعب الكندي تاني أولواسيي نحو تمريرة بينية، حيث كان متسللاً بفارق ضئيل، لكنه واصل المطاردة، ليخرج حارس مرمى البوسنة نيكولا فاسيلي، الذي وصل إلى الكرة أولاً، وحاول إبعادها بقبضته، لكنه اصطدم برأس مهاجم أصحاب الأرض.

وقام حكم الفيديو المساعد «فار» بتحليل اللعبة، ولم يتخذ أي إجراء، لكنها كانت إحدى الحالات التي شهدت اختلافاً في الآراء، لدرجة أن النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي يعمل حالياً محللاً رياضياً في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، كان غاضباً لعدم طرد الحارس البوسني.

وصرخ روني في وجه الحكم المساعد السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز دارين كان: «إنها بطاقة حمراء»، لكن الأخير أوضح أنه لا يرى أي خطأ في الواقعة.

وأضاف روني: «دعك من حالة التسلل. لقد رأينا مثل هذا من قبل، عندما يتقدم اللاعبون ويطلق الحكم صافرته. لقد تعرضوا للعرقلة، وكانت النتيجة بطاقة حمراء. أعتقد فقط أنها حركة خطيرة للغاية».

وتابع: «أعلم أن فاسيلي استخلص الكرة، لكنه تابعها. لقد ضربه في صدغه. هذا أسوأ مكان يمكن أن يصاب فيه المرء. ربما يفقد وعيه. قد يعود أولواسيي، وبعد أسبوع قد يكون مصاباً بارتجاج متأخر. انظر إلى رقبته. إنها بطاقة حمراء واضحة».

يشار إلى أن المباراة انتهت بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين، حيث حصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، بعدما سبق أن خسر جميع لقاءاته الستة الماضية في مشاركتيه السابقتين بالمونديال عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.

كما يعتبر هذا هو التعادل الأول في تاريخ منتخب البوسنة والهرسك، الذي يشارك للمرة الثانية في المونديال، بعدما سبق أن لعب في نسخة البرازيل عام 2014، التي شهدت فوزه في لقاء وخسارته في مباراتين.

يشار إلى أن المجموعة تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلعبان في الجولة الأولى للمجموعة، مساء السبت.