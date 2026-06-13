أنشيلوتي يستعين بأساور كرة القدم الأمريكية في تدريبات البرازيل

أدخل المنتخب البرازيلي أداة تكتيكية مستوحاة من كرة القدم الأمريكية ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، وذلك بهدف تحسين تنظيم الكرات الثابتة وزيادة دقة تنفيذها.

وكشفت تقارير برازيلية أن الجهاز الفني لـ«السيليساو» بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بدأ استخدام أساور خاصة خلال الحصص التدريبية، تحتوي على بطاقات صغيرة تتضمن تعليمات مرقمة خاصة بالجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية.

وتهدف هذه الأساور إلى تمكين اللاعبين من الاطلاع سريعاً على الأدوار المطلوبة منهم أثناء تنفيذ الركلات الحرة والركنيات، بدلاً من الاعتماد على التعليمات الشفهية أو الإشارات التي قد تستغرق وقتاً أطول داخل أرضية الملعب.

وبحسب صحيفة UOL البرازيلية، ظهر المدافعان ماركينيوس وغابرييل وهما يستخدمان الأساور خلال التدريبات، بينما ناقش لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو آلية تطبيق الفكرة مع الجهاز الفني، في إطار التحضيرات لمواجهة المغرب في افتتاح مشوار المنتخب البرازيلي بالمونديال.

ويقود تنفيذ هذه الخطوة فرانشيسكو ماوري، مساعد أنشيلوتي والمسؤول عن تنظيم الكرات الثابتة، حيث يجري تدوين كل جملة تكتيكية ومنحها رقماً محدداً، ليتمكن اللاعبون من الرجوع إليها مباشرة عبر الأساور.

وتشبه هذه التقنية ما هو معمول به في دوري الـNFL، إذ يستخدم لاعبو الوسط (Quarterbacks) أساور مماثلة تتضمن تعليمات مشفرة وخطط اللعب التي يضعها المدربون، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتقليل فرص سوء الفهم أثناء المباريات.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة المغرب، قبل أن يلتقي لاحقاً مع اسكتلندا وهايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.