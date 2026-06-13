مدرب هايتي: لسنا ضيوف شرف في كأس العالم

قال المدرب سيباستيان مينيه، اليوم الجمعة، إن منتخب هايتي لن يشارك في كأس العالم لكرة القدم كضيف شرف، بل سيسعى لتحقيق أول فوز له في البطولة على الإطلاق، وهو ما قد يساعده في بلوغ الدور التالي.

وعلى الرغم من تفاؤل مينيه، لا يزال الفريق خارج الترشيحات في المجموعة الثالثة، حيث يستعد لمواجهة اسكتلندا في بوسطن غداً السبت، قبل أن يلتقي البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، والمغرب، الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022.

وبالنسبة لمينيه، كل ما يحتاجه لاعبوه هو تسجيل أهداف أكثر من منافسيهم.

وقال مينيه في مؤتمر صحفي: «آمل أن نكون إحدى مفاجآت البطولة».

وأضاف: «أعتبر أن كرة القدم هي لعبة، وفي النهاية هناك خاسر وفائز. إذا أردنا الفوز بالمباريات، علينا تسجيل الأهداف بغض النظر عمن نواجه».

ويخوض منتخب هايتي أول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1974، حيث خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات. كما يدخل الفريق البطولة باعتباره ثاني أقل الفرق تصنيفاً، متقدماً فقط على نيوزيلندا.

وقال مينيه: «كان عام 1974 هو أول هدف لنا على الإطلاق، لكن ذلك كان قبل 52 عاماً. واليوم، الأمر مختلف تماماً. تأهلنا مرة أخرى بعد 52 عاماً، والآن نحتاج إلى التسجيل مرة أخرى للتأهل إلى الدور التالي».

وأضاف: «بالنظر إلى منافسينا في المجموعة، علينا أن نرفع مستوى أدائنا».

وتابع: «إذا أردنا أن نصنع التاريخ، ونحقق أول فوز لنا على الإطلاق ونحصل على فرصة للتأهل، علينا أن نسجل أهدافاً بغض النظر عن المنافس».

وستلعب هايتي ضد البرازيل الأسبوع المقبل، قبل أن تواجه المغرب في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وقال مينيه: «ربما لا يحظى لاعبو فريقي بشهرة كبيرة، لكنني أقول إن ما يهم هو الأثر الذي تتركه».

وأضاف: «نأمل أن نتمكن بحلول نهاية البطولة من ترك بصمتنا في هذه المنافسات».