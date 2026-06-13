أنشيلوتي يكشف موعد عودة نيمار لتدريبات البرازيل

سيفتقد منتخب البرازيل نجمه نيمار في مباراته الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم ضد المغرب، مع إمكانية غيابه عن دور المجموعات بالكامل، حسبما أكد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الجمعة.

وقال أنشيلوتي قبل مباراته الأولى، يوم السبت في نيوجيرسي ضد المنتخب الذي وصل لنصف النهائي في نسخة 2022: «إنه يعمل بشكل جاد من أجل استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن، نأمل في أن يعود إلينا في التدريبات الأسبوع المقبل».

ويلعب منتخب البرازيل مباراتيه الأخريين بدور المجموعات ضد هايتي يوم 19 يونيو/حزيران، واسكتلندا يوم 24 من الشهر نفسه.

ولا يزال نيمار (34 عاماً) يعاني من إصابة في عضلة الساق، وقد أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤخراً أن اللاعب يحرز تقدماً في تعافيه.

وغاب أغلى لاعب في العالم حتى الآن عن التدريبات قبل يوم من مباراة المغرب، وكان مهاجم سانتوس قد غاب بالفعل عن المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر بعد استدعائه المفاجئ من قبل أنشيلوتي.

وقال المدرب الإيطالي، وهو أول مدرب غير برازيلي يقود المنتخب الحائز على اللقب خمس مرات، إنه رشّح نيمار ليس فقط لمهاراته الكروية، بل أيضاً لخبرته.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «بإمكانه أن يكون قدوة حسنة للاعبين الشباب في فريقنا».

ووصف زميله فينيسيوس جونيور نيمار بأنه مثله الأعلى.

وقال: «إنه مصدر إلهام لي، أتمنى له الشفاء العاجل، وأتطلع بشوق لعودته إلى أرض الملعب».

من جانبه، قال مدرب المغرب محمد وهبي، إن فريقه جاهز للتعامل مع غياب نيمار.

وقال وهبي (49 عاماً): «لقد تدربنا للمباراة بوجود نيمار وبدونه، لا شيء سيتغير بالنسبة لنا».

ومع ذلك، أعرب قائد باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، عن أسفه لعدم تمكنه من مواجهة نيمار.

وقال اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان: «أرغب في اللعب ضد أفضل اللاعبين، ونيمار من بينهم».