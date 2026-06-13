مدرب كندا: التأهل لا يزال بين أيدينا بعد تعادل البوسنة

طالب جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، لاعبيه بمزيد من الحماس، عقب تعادل فريقه مع منتخب البوسنة والهرسك في مستهل مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أن الأمر المهم هو أن الأمور لا تزال في حوزة فريقه من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.

وحصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، عقب تعادله المثير 1-1 مع منتخب البوسنة والهرسك، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي مدينة تورونتو الكندية، بادر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق جوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة، حصل منتخبا كندا والبوسنة على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان مساء السبت في الجولة الأولى للمجموعة أيضاً.

ويلعب المنتخب الكندي، الذي خسر مبارياته الست الماضية في مشاركتيه السابقتين بكأس العالم عامي 1986 و2022، لقاءه المقبل في كأس العالم مع نظيره القطري بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك.

وكشف مارش بعد المباراة عن حديثه مع لاعبيه خلال فترة الراحة لشرب الماء في الشوط الثاني، حيث قال: «شعرنا أننا كنا مسيطرين على المباراة. كنا نضغط بقوة، ثم دخل البدلاء وأحدثوا فرقاً كبيراً».

وأضاف المدرب الأمريكي: «أنا محبط من الشوط الأول. شعرت أننا كنا مترددين، ولم نلعب بالقوة التي كنت أتمناها. يتعين علينا أن نجد طريقة للعب بحماس شديد وأن نكون خصماً عنيداً. تحدثنا عن ذلك بعد المباراة».

وأوضح في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «في الشوط الثاني، منذ لحظة دخولنا أرض الملعب، كان الوضع مختلفاً. قلت لهم إن علينا استيعاب هذه الدروس، ويجب علينا التعلم منها بسرعة».

وشدد مدرب المنتخب الكندي: «لا يزال كل شيء في سيطرتنا، وهذا عامل مهم للبقاء في المجموعة. ينبغي علينا أن نتأكد من أن أداءنا القادم يعكس ما تعلمناه اليوم».

وفيما يتعلق بالجماهير قال مارش: «انظروا، تورنتو، المدينة كانت نابضة بالحياة هذا الأسبوع. لقد استمتعنا كثيراً بوجودنا هنا».

واختتم مارش تصريحاته قائلاً: «كان مشهد المشجعين الذين ارتدوا القمصان الحمراء رائعاً، ونحتاج إلى نفس المستوى خلال المباراة المقبلة في فانكوفر. يتعين علينا أن نمنح هؤلاء اللاعبين الثقة ونجعلهم يؤمنون بقدرتهم على تحقيق الفوز».