إسماعيل كونيه يحصد جائزة رجل مباراة كندا والبوسنة

فاز الكندي إسماعيل كونيه بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب البوسنة والهرسك في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم، عقب تعادله المثير 1-1 مع منتخب البوسنة والهرسك، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي مدينة تورونتو الكندية، بادر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق جوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة، حصل منتخبا كندا والبوسنة على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان مساء السبت في الجولة الأولى للمجموعة أيضاً.