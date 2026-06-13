لارين ينقذ كندا من خسارة افتتاحية أمام البوسنة في كأس العالم

سجل البديل كايل لارين هدف التعادل 1-1 لكندا مع البوسنة والهرسك، في مباراة مثيرة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وهيمن صاحب الأرض على المباراة، لكن بدا أنها ستنتهي بهزيمة البلد المشارك في استضافة البطولة.

وتقدمت البوسنة في الدقيقة 21 بضربة رأس من جوفو لوكيتش من مدى قريب ليسجل هدفه الدولي الأول، لكن كندا اندفعت للهجوم، وكان من المفترض أن تتعادل عن طريق ريتشي لاريا في الدقيقة 53، لكن سياد كولاسيناك لاعب البوسنة أبعد بصعوبة تسديدته التي ردتها العارضة.

وواصلت كندا الهجوم بضراوة، لكن رغم صناعة العديد من الفرص افتقدت الدقة في إنهاء الهجمات، بينما تعاملت البوسنة مع سلسلة من التمريرات العرضية، وبدا أنها في طريقها لتحقيق فوز صعب.

لكن لارين كان له رأي آخر، عندما دخل الملعب في الدقيقة 76 وأحدث تأثيراً فورياً، بعدما استدار بجسده داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع وبدلت اتجاهها، بعد أقل من ثلاث دقائق من مشاركته، ليسجل هدف التعادل ويسعد جماهير بلاده.