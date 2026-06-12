الحكم الإماراتي محمد عبيد خادم على تقنية الفيديو في مباراة هايتي واسكتلندا

يشارك الحكم الإماراتي محمد عبيد خادم ضمن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة هايتي واسكتلندا، المقررة الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026. واسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى محمد عبيد خادم مهمة حكم الفيديو المساعد ضمن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الجزائري مصطفى غربال.



يذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، إلى جانب الحكمين المساعدين محمد أحمد ومحمد عبيد خادم يشارك ضمن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات المونديال في نسخته الثالثة والعشرين.



وجاء اختيار طاقم التحكيم الإماراتي بعد المستويات التحكيمية المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، ما أهله للتواجد في الحدث العالمي للمرة الأولى في مسيرته.



ويظهر التحكيم الإماراتي في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما كان قد شارك الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في نسخ 1994 و1998 و2002، إلى جانب الحكم المساعد السابق عيسى درويش في نسخة 2006 في ألمانيا، والحكم المساعد صالح المرزوقي في نسخة 2010 في جنوب إفريقيا، وكذلك الحكم محمد عبد الله حسن الذي شارك في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.