مونديال 2026.. كندا تنظم حفلاً مبسطاً قبل مواجهة البوسنة

أعلنت كندا عن مشاركتها في استضافة مباريات كأس العالم 2026 مع أمريكا والمكسيك، وذلك بحفل افتتاحي مبسط قبل انطلاق مواجهة كندا والبوسنة والهرسك، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وجاء ذلك الحفل ليكون الثاني في مونديال 2026 بعد حفل الافتتاح الأول في المكسيك، أمس الجمعة، والذي أقيم على ملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو سيتي، وشهد حضور نخبة من ألمع نجوم الغناء تتقدمهم المطربة الشهيرة شاكيرا.

وأقامت كندا حفلاً مختصراً قبل ساعة ونصف الساعة من بداية المباراة الثالثة في المونديال، وتضمن عروضاً استعراضية، وغنائية، وسط حضور جماهيري غير كبير، في ملعب تورونتو.

وبعد ذلك تم استعراض أعلام البلاد الـ48 المشاركة في البطولة، مثلما كان الحال في حفل افتتاح الأمس في المكسيك.

وتضم المجموعة الثانية كذلك منتخبي قطر وسويسرا اللذين يلتقيان غداً السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة.