محطة حافلات تتحول إلى مزار كروي في الأرجنتين بمناسبة كأس العالم

حوّل فنان أرجنتيني محطة حافلات في مسقط رأسه إلى مزار كروي، وذلك قبيل انطلاق كأس العالم.

ورسم أرييل بيرتولوتي المظلة الصغيرة على الطريق رقم 33 في فيرمات، بمقاطعة سانتا في الأرجنتينية، وضمّت أيقونتي كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي ودييجو مارادونا.

وقال بيرتولوتي: "الفكرة هي القيام بشيء جماعي، كرة القدم هي ما يوحدنا أكثر من أي شيء آخر".

ودعا الرسام سكان البلدة، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب روزاريو، مسقط رأس ميسي، للمشاركة في تزيين محطة الحافلات وإضافة نصوص أو صور داخل المظلة وقال: "أدعو المجتمع للمشاركة".

بحسب تقارير إعلامية، كان الفنان قد أنجز جدارية تكريما للمدافع الأرجنتيني السابق والتر صامويل قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، وتتمحور أعمال بيرتولوتي بشكل أساسي حول كرة القدم والموسيقى.

ويستعد ميسي للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، عندما تبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها يوم الثلاثاء بمواجهة الجزائر، كما ستواجه النمسا والأردن في دور المجموعات.