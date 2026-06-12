مجموعة "أسود الرافدين" النارية.. المستحيل ليس عراقياً

وضعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب العراق في مجموعة توصف بأنها من أقوى مجموعات المونديال، إلى جانب فرنسا والنرويج والسنغال.

ورغم صعوبة المهمة فإن المنتخب العراقي يدخل البطولة بطموح تحقيق مفاجأة تاريخية والتأهل الأدوار التالية حيث يعتمد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد على التنظيم الدفاعي القوي والهجمات المرتدة سريعة عبر لاعبين مثل علي جاسم ويوسف أمين وأيمن حسين.

وتبدو مواجهة النرويج في افتتاح مباريات "مجموعة الموت" الأربعاء المقبل اختباراً صعباً بسبب خطورة هالاند لاعب مانشستر سيتي الرهيب، بينما تتطلب مواجهة فرنسا إغلاق المساحات أمام مبابي، في حين تُعد مباراة السنغال تحدياً بدنياً كبيراً امام منتخب أفريقي قوي يمتلك محترفين في كبرى الدوريات العالمية، ورغم ذلك، تبقى احتمالات المفاجآت قائمة في كرة القدم وحلم التأهل إلى المراحل التالية ليس مستحيلاً.

يسعى "أسود الرافدين" في هذه البطولة لتحقيق إنجاز والصعود إلى دور 32، وتقديم بداية مختلفة عن المشاركة التاريخية الوحيدة في مونديال 1986، والتي انتهت بثلاث هزائم أمام بلجيكا وباراغواي والمكسيك وخروج مبكر من الدور الأول.

تلقى المنتخب العراقي خسارة مقلقة أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 0-2، في آخر مبارياته الودية في ولاية شيكاغو الأمريكية، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.

كان المنتخب العراقي حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد مشوار شاق، بدأ بتصفيات آسيوية معقدة لم يتمكن خلالها من التأهل المباشر، قبل أن يخوض الملحق النهائي الذي منحه فرصة الاستمرار.

وبلغ العراق الملحق العالمي بعد التغلب على الإمارات في الملحق القاري، ثم اقتنص بطاقة العبور إلى المونديال بفوز ثمين على بوليفيا 2-1 في مباراة فاصلة أقيمت في مونتيري بالمكسيك، والصعود لثاني مشاركة في تاريخه بكأس العالم بعد غياب دام أربعين عاماً.

يحتل المنتخب العراقي المركز 57 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويقوده المدرب الأسترالي جراهام أرنولد الذي تولى المهمة في مايو 2025، بعد فترة من عدم الاستقرار الفني.

قائمة منتخب العراق

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، وفهد طالب.

الدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، وفرانس بطرس.

الوسط: أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، ويوسف الأمين.

الهجوم: مهند علي، علي يوسف، أيمن حسين، وعلي الحمادي.

ويقع منتخب "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة ضمن دور المجموعات في المونديال، إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.

مباريات العراق بتوقيت الإمارات

17 يونيو: العراق × النرويج (2:00 صباحاً)

23 يونيو: العراق × فرنسا (1:00 صباحاً)

26 يونيو: العراق × السنغال (11:00 مساءً)