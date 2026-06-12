البرازيلي رامون أباتي يدير مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا، إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، البالغ من العمر 36 عاماً، لمباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتُقام المباراة يوم الاثنين 15 يونيو 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، "العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة" على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، في مواجهة مرتقبة من شأنها أن تعزز من حظوظ الفائز في تصدر ترتيب المجموعة.

يعاون رامون طاقم تحكيم مكوّن من: دانيلو ماتيس (البرازيل) – مساعد أول ورفائيل ألفيس (البرازيل) – مساعد ثان وكيفين أورتيجا (بيرو) – حكم رابع ومايكل أوروي (بيرو) – حكم مساعد احتياطي.

مسيرة أباتي

بدأ رامون أباتي مسيرته التحكيمية في عام 2012 ببطولات ولاية سانتا كاتارينا بالبرازيل، قبل أن ينضم إلى قائمة حكام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عام 2020.

وفي عام 2021، حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليبدأ بعدها مرحلة تصاعد سريع في مسيرته التحكيمية.

أدار أباتي عدداً من المباريات في بطولات الكبرى، من بينها: كوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للشباب ودورة الألعاب الأولمبية 2024 وكأس العالم للأندية.

تاريخ حكام مباريات مصر في المونديال

أدار مباريات منتخب مصر حكام من عدة جنسيات في نسخ سابقة، أبرزهم:

-مصر × المجر 1934 أدارها الإيطالي رينالدو بارلاسينا.

-مصر × هولندا 1990 أدارها الإسباني إيمليو سورينانو.

مصر × إيرلندا 1990 أدارها البلجيكي مارسيل فان لنجنهوف.

مصر × إنجلترا 1990أدارها السويسري كورت روثلسبيرجر

مصر × أوروجواي 2018: الهولندي بيورن كويبرز

مصر × روسيا 2018 1990أدارها الباراغوياني إنريكي كاسيرس

مصر × السعودية 2018 1990أدارها الكولومبي ويلمار رولدان

تأتي المباراة ضمن المجموعة السابعة التي تضم: مصر، بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، وهي مجموعة تُعد من الأكثر تنافسًا في البطولة.