20 سؤالاً تفصل بينك وبين لقب خبير الكرة البرازيلية.. هل تنجح؟

منذ عقود طويلة، لم تكن البرازيل مجرد منتخب لكرة القدم، بل ظاهرة كروية صنعت تاريخ اللعبة وألهمت أجيالاً من المشجعين حول العالم. فـ«السيليساو» يجمع بين الإنجازات الاستثنائية والسحر الكروي الذي جعل اسمه مرادفاً للمتعة والإبداع فوق المستطيل الأخضر.

وفي تحدٍ جديد لعشاق الساحرة المستديرة، أطلق موقع رياضي متخصص اختباراً شاملاً يحمل عنوان "الاختبار الكبير للبرازيل"، يهدف إلى قياس مدى معرفة الجماهير بتاريخ المنتخب الأكثر تتويجاً بكأس العالم.

ويضم الاختبار 20 سؤالاً تغطي محطات مختلفة من تاريخ الكرة البرازيلية، بدءاً من أساطير اللعبة الذين صنعوا المجد الأصفر والأخضر، مروراً بالبطولات والإنجازات الخالدة، وصولاً إلى أبرز اللحظات التي رسخت مكانة البرازيل كأحد أعظم منتخبات العالم.

ولا يفرض الاختبار أي وقت محدد للإجابة، ما يمنح المشاركين فرصة لاسترجاع ذكرياتهم الكروية واختبار معلوماتهم حول إرث يمتد لعقود من التألق والنجاحات.

وتبقى البرازيل المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930، كما تتربع على عرش الأكثر فوزاً باللقب العالمي بخمس بطولات، إلى جانب تقديمها نخبة من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، مثل بيليه، وزيكو، وروماريو، ورونالدو، ورونالدينيو، ونيمار.

هل أنت خبير بالسيليساو؟

إذا كنت تعتقد أنك تحفظ تاريخ الكرة البرازيلية عن ظهر قلب، وتعرف تفاصيل الإنجازات والنجوم واللحظات الخالدة، فقد يكون هذا الاختبار فرصة مثالية لاكتشاف مدى عمق معرفتك بأشهر مدرسة كروية في العالم.

السؤال الأهم يبقى: كم إجابة صحيحة يمكنك تحقيقها من أصل 20؟