رجل أعمال يدير موقعة المغرب والبرازيل



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة المرتقبة بين المغرب والبرازيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، بكأس العالم 2026، التي تقام في الثانية صباح الأحد «بتوقيت الإمارات»، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي.



وعينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة، ويعاونه توماس كلانشنيك، وأندراس كوفاسيتش، وساندرو شيرر حكماً رابعاً.

ويعد فينتشيتش البالغ من العمر 46 عاماً من حكام النخبة في أوروبا، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2010، ولا يقتصر نجاحه على التحكيم فقط، ولكنه يمتد إلى خارج المستطيل الأخضر أيضاً.



فينيتشيتش هو رجل أعمال، يملك ويدير شركته الخاصة في سلوفينيا، حيث يشغل منصب مالك ومدير شركة «لاترو مونت» المتخصصة في خدمات التركيب الصناعي ومعالجة المعادن، كما أسس شركة أخرى تعني بالخدمات والاستشارات الرياضية.



ورغم أنه لم ينجح في احتراف كرة القدم، إلا أنه أصبح واحداً من أشهر حكام العالم في السنوات الأخيرة، إذ كان قد احترف التحكيم في سن مبكرة.

ويمتلك فينيتشيتش خبرات كبيرة في إدارة المباريات الكبرى، إذ أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز، قبل أن يختاره الاتحاد الأوروبي لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.



كما أدار نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بين إسبانيا وفرنسا، إضافة إلى حضوره المنتظم في دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية.

ومن بين أشهر المباريات التي أدارها الحكم السلوفيني، المواجهة الشهيرة التي جمعت بين المنتخبين الأرجنتيني والسعودي في مونديال 2022 بقطر وانتهت بفوز الأخضر 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت آنذاك.