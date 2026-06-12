«تمزق القميص» يعطل إيقاع مباراة كوريا الجنوبية والتشيك



شهدت مباراة منتخب التشيك ونظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موقفاً طريفاً ونادراً أدى إلى توقف اللعب بشكل مؤقت خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي احتضنته مدينة غوادالاخارا المكسيكية.



وجاءت الواقعة في الدقيقة 26 عندما دخل بافيل شولتس، لاعب منتخب التشيك، في كرة مشتركة قوية مع هان بيوم لي، لاعب منتخب كوريا الجنوبية، في منطقة وسط الملعب. وأسفرت الاحتكاكات بين اللاعبين عن تمزق قميص شولتس بصورة واضحة، ما لفت انتباه طاقم التحكيم والجماهير الحاضرة في المدرجات.



وتدخل الحكم المصري أمين عمر، الذي أدار المواجهة، لإيقاف اللعب لبضع لحظات، مطالباً اللاعب التشيكي باستبدال قميصه الممزق قبل استئناف المباراة، التزاماً بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تشترط ارتداء اللاعبين معدات سليمة وآمنة أثناء اللقاءات الرسمية.



واستجاب شولتس سريعاً لقرار الحكم، حيث توجه إلى المنطقة الفنية واستبدل قميصه بآخر يحمل الرقم ذاته «15»، قبل أن يعود إلى أرضية الملعب لاستكمال المباراة، وسط تفاعل من الجماهير التي تابعت الموقف بابتسامات وتعليقات طريفة.



وتعد مثل هذه الحوادث من اللقطات النادرة في بطولات كأس العالم، إذ غالباً ما تفرض الالتحامات القوية بين اللاعبين مواقف غير متوقعة تضفي جانباً من الطرافة على المنافسات، بعيداً عن أجواء التوتر والحسابات الفنية داخل المستطيل الأخضر.



يُذكر أن المجموعة الأولى تضم إلى جانب التشيك وكوريا الجنوبية كلاً من منتخبي جنوب أفريقيا والمكسيك، في مجموعة تبدو متوازنة وتشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي من البطولة العالمية.