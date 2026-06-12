بدلة «الفهود» وكنتي «النجوم السوداء».. المنتخبات الإفريقية تخطف أضواء المونديال



خطفت المنتخبات الإفريقية الأنظار في كأس العالم 2026 التي انطلقت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسختها الثالثة والعشرين، بمشاركة قياسية لأول مرة في تاريخ البطولة بـ 48 منتخباً. ولفتت الملابس الرسمية لبعثات منتخبات غانا والكونغو الديمقراطية والسنغال الأنظار بشدة سواء خلال مغادرتها أو وصولها إلى مقرات الإقامة، قبل ظهورها على المستطيل الأخضر في مستهل مشوارها في المونديال.



وباتت الإطلالات الرسمية لبعثات المنتخبات الإفريقية حدثاً بحد ذاته، وكأنها بمثابة عروض أزياء متنقلة تروي حكايات الشعوب، وتعرف العالم بالتنوع والهوية الثقافية للقارة السمراء.

وخطف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الملقب بـ «الفهود» الأضواء بإطلالة جريئة ولافتة عند وصوله للمشاركة في البطولة، حيث ظهر اللاعبون ببدلات سوداء أنيقة تتزين بتفاصيل مستوحاة من جلد الفهد، إذ تداولت صور وصول البعثة بأزيائها اللافتة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضفت الزخارف المستوحاة من الفهد بعداً رمزياً على إطلالة المنتخب يرتبط بالقوة والهيبة والسرعة، وهي الصفات التي ارتبطت دائماً بـ «الفهود». وأشارت تقارير إلى أن هذه الإطلالات أصبحت جزءاً من استراتيجية تقديم صورة مختلفة عن الكرة الكونغولية، تبرز أناقة البلاد وتراثها الثقافي إلى جانب طموحاتها الرياضية.

واختار منتخب غانا أن يحمل معه واحداً من أبرز رموز الثقافة الغانية، وهي قماش الكنتي الشهير، إذ ظهر لاعبو «النجوم السوداء» بأوشحة تحمل ألوان العلم الغاني ونقوش الكنتي التقليدية، ما يؤكد على الاعتزاز بالإرث المحلي.



ويعد الكنتي رمزاً وطنياً في غانا، حيث تنسج خيوطه يدوياً وتحمل ألوانه وأنماطه معاني مرتبطة بالحكمة والشجاعة والوحدة والمكانة الاجتماعية، ويمثل أحد أهم عناصر الهوية الغانية، ويرتدى في المناسبات الوطنية الكبرى والاحتفالات الرسمية. كما سبق للمنتخب الغاني أن استعرض هذا الإرث في أكثر من مناسبة دولية، في مشهد حظي بإشادة واسعة من الجماهير والإعلام.

أما منتخب السنغال بقيادة النجم ساديو ماني فقد اختار طريقاً مختلفاً يقوم على الأناقة الهادئة، إذ ظهر «أسود التيرانغا» بإطلالات مستوحاة من الزي التقليدي السنغالي، لكن بروح عصرية بسيطة.



وأثبتت المنتخبات الأفريقية أنها لا تنافس فقط على النتائج، بل أيضاً على تقديم صورة مشرقة عن القارة السمراء. ويلعب المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والنرويج والعراق، ويستهل مبارياته بمواجهة قوية أمام فرنسا يوم 16 يونيو.

بينما تلعب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الحادية عشرة مع البرتغالي وأوزبكستان وكولومبيا، وتبدأ مواجهاتها أمام البرتغال يوم 17 يونيو، فيما يلعب منتخب غانا في المجموعة الأخيرة رفقة منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما، ويستهل مشواره في المونديال بلقاء بنما يوم 18 يونيو.



