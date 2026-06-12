منتخب مصر يغادر إلى سياتل السبت استعداداً لمواجهة بلجيكا

حدد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم برنامج الإعداد النهائي لمواجهة نظيره البلجيكي يوم الاثنين المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم التي تقام حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكر مصدر ببعثة المنتخب المصري الجمعة، أن بعثة الفراعنة سوف تغادر السبت من سبوكن، حيث تقيم حالياً، إلى سياتل لمواجهة بلجيكا.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الأحد يحضره حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري.

وأضاف أن المران الأخير للمنتخب المصري سوف يكون في توقيت مواجهة بلجيكا الأولى نفسه ببطولة كأس العالم.