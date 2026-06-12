منتخب التشيك .. عقدة جوادالاخار مستمرة

واصلت عقدة مدينة جوادالاخارا المكسيكية مطاردتها لمنتخب التشيك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تلقى المنتخب الأوروبي خسارته الرابعة على التوالي بالمونديال في المدينة المكسيكية.

وخسر منتخب التشيك جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في نسخة كأس العالم عام 1970 بالمكسيك في مدينة جوادالاخارا، تحت اسم تشيكوسلوفاكيا، قبل أن يتلقى هزيمته الرابعة في المدينة ذاتها، أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1 - 2، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى المكسيك.

وبادر منتخب التشيك بالتسجيل عن طريق لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 59، قبل أن يرد منتخب كوريا الجنوبية بهدفين متتاليين عن طريق هوانج إن بيوم و أوه هيون جيو في الدقيقتين 67 و80 على الترتيب.

وخلال مشاركته في مونديال 1970، خسر منتخب تشيكوسلوفاكيا مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات أمام البرازيل ورومانيا وانجلترا على ملعب (خاليسكو)، الذي استضاف لقائه ضد منتخب كوريا الجنوبية أيضاً في المونديال الحالي بمدينة جوادالاخارا.

وأصبح منتخب التشيك ثاني فريق يخسر 4 مباريات في كأس العالم بمدينة واحدة، بعد منتخب بلجيكا، الذي خسر العدد نفسه من اللقاءات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.