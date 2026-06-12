مونديال 2026..كيف يكتب كأس العالم ذاكرة البشر؟

في كل أربع سنوات، يتوقف العالم أمام شاشة واحدة تقريباً. تتغير أسماء الأبطال والمنتخبات والنجوم، لكن شيئاً يبقى ثابتاً: قدرة كأس العالم على صناعة ذكريات تعيش أطول من المباريات نفسها.

فبعد عقود طويلة، قد ينسى الناس نتائج مواسم كاملة، لكنهم يتذكرون "ماراكانازو" 1950 عندما انتزعت الأوروغواي اللقب من البرازيل على أرضها وأمام جماهيرها، ويتذكرون دييغو مارادونا وهو يقود الأرجنتين إلى المجد في مكسيكو 1986، وزين الدين زيدان وهو يرفع الكأس مع فرنسا في باريس عام 1998، وليونيل ميسي وهو يحقق حلمه الكبير في الدوحة عام 2022.

هذه اللحظات لا تعيش في ذاكرة جماهير المنتخبات المعنية فقط، بل تتحول مع الوقت إلى جزء من ذاكرة العالم نفسه، وهنا يبرز السؤال: كيف يكتب كأس العالم ذاكرة البشر؟

هناك أحداث يتابعها الناس، وأخرى يتذكرونها. أما كأس العالم فتفعل الأمرين معاً، فمنذ انطلاق النسخة الأولى في الأوروغواي عام 1930، لم يكن المونديال مجرد بطولة لتحديد أفضل منتخب في العالم، بل مناسبة تتشارك فيها البشرية لحظات الفرح والدهشة والحزن والانتصار.

وخلال 96 عاماً، تحولت البطولة من منافسة شارك فيها 13 منتخباً إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، لكن جوهرها بقي كما هو: صناعة الذكريات، فكأس العالم لا يمنح الجماهير مباريات فقط، بل يمنحها لحظات تبقى حية لعقود. لحظات يتوارثها الآباء والأبناء، وتتحول مع الزمن إلى قصص تروى أكثر مما تُشاهد، ولهذا تبدو البطولة أشبه بذاكرة جماعية للبشرية.

ذاكرة تتكون من أهداف تاريخية، ومفاجآت لا تُنسى، وصور بقيت عالقة في الأذهان رغم مرور السنوات.

وإذا كان لكل شعب تاريخه الخاص، فإن كأس العالم نجحت في صناعة وكتابة تاريخ مشترك لأجيال العالم، فكل جيل يملك موندياله الخاص، وكل مشجع يحتفظ بلحظة يعتقد أنها لا تشبه أي لحظة أخرى، لكن جميع هذه الذكريات تلتقي في مكان واحد اسمه كأس العالم.

هناك جيل ما زال يتذكر صمت ملعب ماراكانا عام 1950، عندما انتزعت الأوروغواي اللقب من البرازيل على أرضها وأمام ما يقارب 200 ألف متفرج، في واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ الرياضة، حتى إن البكاء في المدرجات أصبح جزءاً من ذاكرة البرازيل الوطنية.

وجيل نشأ على البرازيل الأسطورية في 1970، عندما قاد بيليه فريقاً يعتبره كثيرون الأفضل في تاريخ اللعبة، وأنهى مشواره بهدف رائع في النهائي أمام إيطاليا، ليصبح ذلك المنتخب مرادفاً لكرة القدم الجميلة.

وجيل لا ينسى صيف المكسيك 1986، حين حمل دييغو مارادونا الأرجنتين على كتفيه، وسجل في مواجهة إنجلترا هدفاً مثيراً للجدل بعدما أدخل الكرة بيده دون أن ينتبه الحكم، ثم عاد بعد دقائق ليسجل هدفاً آخر راوغ فيه نصف الفريق الإنجليزي، في لقطة يعتبرها كثيرون أعظم هدف في تاريخ كأس العالم.

وجيل احتفظ بصورة فرنسا وهي تحتفل بلقبها الأول عام 1998 على أرضها، حين رفع زين الدين زيدان الكأس في باريس بعد ليلة سجل فيها هدفين في النهائي أمام البرازيل.

ثم جاء جيل عاش عودة البرازيل إلى القمة في 2002 بقيادة رونالدو، وشاهد إيطاليا ترفع الكأس في برلين عام 2006 ، وتابع إسبانيا وهي تحصد ثمار جيلها الذهبي في 2010 بهدف أندريس إنييستا الذي منحها أول لقب عالمي في تاريخها.

وجاءت أجيال أحدث عاشت نهائي الأرجنتين وفرنسا في 2022 في قطر، أحد أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة، ورأت ليونيل ميسي يحقق الحلم الذي انتظره طوال مسيرته، وشاهدت كيليان مبابي يسجل ثلاثية تاريخية في المباراة نفسها.

وفي البطولة ذاتها التي تلقبت بالأنجح في التنظيم على مدار التاريخ، تابع العالم قصة المغرب الذي أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، محولاً رحلة استثنائية إلى واحدة من أجمل حكايات اللعبة الحديثة.

وبين ماراكانا 1950، ومكسيكو 1986، وباريس 1998، والدوحة 2022، تشكلت ذاكرة مشتركة تتجاوز حدود الدول واللغات.

ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون أوروغوايانياً ليتذكر صدمة ماراكانا، ولا أرجنتينياً ليتذكر مارادونا، ولا فرنسياً ليتذكر زيدان، ولا مغربياً ليتذكر ما حدث في قطر، لأن بعض لحظات كأس العالم تتوقف عن أن تكون ملكاً لأصحابها، وتصبح ملكاً للعالم كله.

أمس، انطلقت نسخة 2026 بفوز المكسيك على جنوب إفريقيا 2-1 في مباراة شهدت أكبر حضور جماهيري لمباراة افتتاحية في تاريخ البطولة، إلى جانب ثلاث بطاقات حمراء أكدت أن كأس العالم لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تبدأ في صناعة قصصها الخاصة.

وبين أول مونديال شارك فيه 13 منتخباً وهذه النسخة التي تضم 48 منتخباً، تغير شكل البطولة مرات عديدة، لكن جوهرها بقي كما هو صناعة الذكريات، فالبطولات المحلية تصنع أبطالاً، أما كأس العالم فتصنع ذكريات عالمية تعيش في وجدان الجماهير في انحاء المعمورة لعقود طويلة.

ولا يتذكر الناس دائماً من فاز بكل نسخة، لكنهم يتذكرون أين كانوا عندما شاهدوا هدفاً تاريخياً أو مباراة استثنائية أو لحظة لا تتكرر. يتذكرون الشوارع الممتلئة، والاحتفالات الجماعية، والحزن الجماعي أيضاً.

يتذكرون كيف توقفت الحياة لساعتين من أجل مباراة، وكيف تحول هدف واحد إلى حديث بلد كامل لعقود؟ فأحياناً يكفي هدف واحد ليضمن مكانه في التاريخ.

في مصر، ظل هدف عبد الرحمن فوزي في مرمى المجر خلال مونديال 1934 جزءاً من الذاكرة الكروية لعقود، كما تحول هدف مجدي عبد الغني من ركلة جزاء أمام هولندا في مونديال 1990 إلى واحدة من أكثر اللحظات حضوراً في وجدان الجماهير المصرية لسنوات طويلة.

وفي دول أخرى، لم تكن الذكرى مرتبطة بكأس أو ميدالية، بل بلقطة واحدة صنعت الفارق. هدف، أو تصدٍ تاريخي، أو تأهل غير متوقع، أو حتى تعادل أمام أحد العمالقة، فكأس العالم لا يوزع الذكريات بالتساوي، لكنه يمنح كل أمة قصتها الخاصة، مهما كان حجمها أو موقعها في خريطة كرة القدم ، ومن هنا تأتي قوة المونديال الحقيقية، ليس لأنه يمنح لقباً لمنتخب واحد، بل لأنه يمنح ذكرى لمليارات البشر.

وفي عالم يزداد انقساماً كل يوم، ربما تبقى كأس العالم واحدة من المساحات النادرة التي لا يزال العالم يجتمع فيها حول شيء واحد. وعندما تنطلق صافرة البداية في كل نسخة جديدة، لا تبدأ بطولة جديدة فقط، بل تبدأ صفحة جديدة في ذاكرة العالم.