ماكتومناي ينفصل مؤقتاً عن بعثة اسكتلندا قبل المونديال

غاب سكوت ماكتومناي، لاعب وسط منتخب اسكتلندا، عن حافلة فريقه لدى عودتها إلى فندق إقامته في مدينة بوسطن الأمريكية، وذلك بعد غيابه عن التدريبات بسبب وعكة صحية تعرض لها في المعدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لاعب نابولي الإيطالي، الذي تألق مع منتخب اسكتلندا في الفترة الأخيرة، متواجد مع المجموعة لدى سفرها إلى معسكر الفريق في شارلوت.

وأضافت أن لاعب الوسط واصل رحلته بمفرده مع طبيب الفريق، وهو ما أوضحت (بي بي سي) أنه إجراء احترازي.

وسيخوض المنتخب الاسكتلندي أول مباراة له في كأس العالم منذ 28 عاماً، وذلك بقيادة مدربه ستيف كلارك، حينما يواجه هايتي مساء السبت في ملعب بوسطن في فوكسبورو.

كما سيلعب المنتخب الاسكتلندي أمام المغرب والبرازيل في المجموعة الثالثة بالبطولة التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل ماكتومناي، صاحب 15 هدفاً دولياً في 70 مباراة دولية، هدفاً في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه على بوليفيا 4-0، يوم السبت الماضي.