مدرب كندا يكشف تطورات إصابة ألفونسو دايفز

بات من المؤكد غياب ألفونسو دايفز، مدافع بايرن ميونخ الألماني، عن منتخب كندا في أولى مبارياته بكأس العالم 2026 أمام البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة.

وأكد الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني للمنتخب الكندي، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن اللاعب لم يتعاف بعد من إصابته في الفخذ.

وتعرض دايفز لتمزق عضلي في مباراة بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً شارك في تدريبات خفيفة، لكنه ليس جاهزاً بعد للعب في كأس العالم.

وقال مارش: «إنه يتعافى بطريقة جيدة للغاية، ونحن مستعدون لرفع مستوى تدريباته».

وأضاف: «نتمنى كثيراً أن يحقق تطوراً في الأيام المقبلة وفي الأسبوع المقبل، بحيث يكون قادراً على المشاركة».

وسيواجه منتخب كندا، الذي يتواجد في المجموعة الثانية بالبطولة، كلاً من قطر وسويسرا يومي 19 و24 يونيو/حزيران الجاري في باقي مبارياته بدور المجموعات.

وقبل المباراة قال مارش عن لاعبيه: «إنهم يشعرون بالفخر لارتدائهم ذلك القميص وتمثيل البلاد وسماع النشيد الوطني، يريدون أن يظهروا للبلاد كيف أنهم فخورون بذلك».