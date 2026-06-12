كينونيس يحتفل ببداية تاريخية في كأس العالم

قال خوليان كينونيس، مهاجم منتخب المكسيك، إنه سعيد بتسجيل أول هدف في كأس العالم لكرة القدم 2026 في شباك جنوب أفريقيا، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسجل كينونيس الهدف الأول لمنتخب المكسيك في الدقيقة التاسعة، ونجح الفريق في الفوز بالمباراة بنتيجة 2-0، بعد تسجيل زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67، في المباراة التي شهدت ثلاث حالات طرد، اثنتين لجنوب أفريقيا وواحدة للمكسيك.

وأوضح كينونيس، مهاجم القادسية السعودي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «أنا سعيد لأنني سجلت أول هدف لي في كأس العالم، وفي ملعب رائع مثل هذا وبوجود الجماهير، من المهم لي أن أتذكر ما فعله زملائي لتحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة».

وأضاف اللاعب، الذي حصل على جائزة رجل المباراة الافتتاحية: «لقد شعرنا بالدعم الجماهيري الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، ونحن مترابطون وهذا ما ظهر في مباراة اليوم».

ويلتقي المنتخب المكسيكي في المباراة المقبلة يوم الجمعة المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، التي ستشهد لقاء آخر في الجولة نفسها يوم الخميس بين جنوب أفريقيا والتشيك.