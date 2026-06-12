مدرب المكسيك ينتقد أداء لاعبيه رغم الفوز في افتتاح كأس العالم

انتقد خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، أداء فريقه رغم فوزه 2-0 على منتخب جنوب أفريقيا، مساء الخميس، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى المكسيك.

وحصل منتخب المكسيك على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية، لينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث إلى مرحلة خروج المغلوب.

وقال أجيري، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «لم يعجبني الشوط الأول. اليوم افتقرنا للطموح، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل في الشوط الأول، وتسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف أجيري: «تراخينا رغم النقص العددي في صفوف الفريق المنافس، لكن الفوز والحفاظ على نظافة الشباك أمر جيد».

وأوضح المدرب المكسيكي: «ليس من السيئ أن نبدأ مشوارنا في كأس العالم ببداية موفقة. في الشوط الثاني كنا بحاجة إلى هدف ثالث ونحن بكامل طاقتنا، لكن ذلك لم يكن ممكناً».

وتحدث أجيري بتأثر عن راؤول خيمينيز، الذي أحرز الهدف الثاني للمكسيك في المباراة، حيث قال: «لقد فقد والده مؤخراً، وشعر بحزن عميق. ستكون مشاركته في تلك النسخة لكأس العالم بمثابة حلم بالنسبة له».

وجاء هدف خيمينيز في الدقيقة 68، عندما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى أرسلها إليه زميله روبرتو ألفارادو، ليضع الكرة في الشباك بضربة رأس متقنة على يمين رونوين وليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وواصل أجيري حديثه عن خيمينيز، حيث قال: «إنه شاب طيب وقد جدد عقده مع وولفرهامبتون الإنجليزي. لقد قال إن هذه ستكون بطولة كأس العالم الخاصة به، وأنا سعيد جداً لأجله، فهو يستحق ذلك».