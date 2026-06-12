نجم المكسيك: حلم الطفولة تحقق في افتتاح كأس العالم

أبدى روبرتو ألفارادو، مهاجم المنتخب المكسيكي، سعادته بفوز فريقه على جنوب أفريقيا 2-0، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وخطف المنتخب المكسيكي أول ثلاث نقاط، وذلك في المباراة الأولى بالبطولة وبالمجموعة الأولى، التي تضم منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، اللذين يلتقيان في وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وقال ألفارادو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «كان ذلك شعوراً جميلاً حقاً، ومن الصعب وصفه بالكلمات، إنه شيء لطالما حلمت به، وهو لعب مباراة بهذا التحدي وعلى ملعبنا وأمام تلك الجماهير».

وأضاف: «بدأنا المباراة بخطة للعب بأسلوبنا والضغط، وفي بعض الأحيان كان أداء لاعبينا بطيئاً، وافتقدنا بعض الصبر والاستحواذ على الكرة في بعض الأوقات».

وفي حديثه عن هدف زميله راؤول خيمنيز، قال ألفارادو: «أنا سعيد بتسجيله لهذا الهدف، بين الشوطين طلب مني أن أرسل كرة عرضية له، لم أفكر مرتين، وكنت أعلم أنه سيكون خطيراً في ذلك المكان، أنا ممتن لأنني كنت من لعب العرضية وسجل خيمنيز هدفاً».