مدرب جنوب أفريقيا: المكسيك عانت أمامنا رغم انتصارها

أثار البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، الجدل خلال التصريحات التي أدلى بها عقب خسارة فريقه 0-2 أمام منتخب المكسيك، مساء الخميس، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال بروس، في تصريحات إعلامية عقب المباراة التي أقيمت بملعب مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، إن فريقه قدم أداء جيداً رغم الخسارة، التي جاءت ضمن منافسات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمونديال، التي تضم أيضاً منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.

وقال بروس: «أعتقد أن فريقي قدم مباراة جيدة. في بعض اللحظات، بدا المنتخب المكسيكي يائساً في المباراة، ولم يعرف كيف يجد المساحات. الشيء الوحيد الذي يجب أن نحسنه في المباراة القادمة هو الاستحواذ على الكرة. لم نكن جيدين في هذا الجانب اليوم، ويتعين علينا العمل على ذلك».

واستقبلت شباك منتخب جنوب أفريقيا هدفاً مبكراً في الدقيقة التاسعة بعدما فقد لاعب الوسط سفيبييلو سيثول الكرة، ليسددها خوليان كينونيس في الشباك.

وضاعف راؤول خيمينيز تقدم أصحاب الأرض بضربة رأس متقنة خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت وسط مدرجات ممتلئة بجماهير المنتخب المكسيكي.

وتضاعفت معاناة منتخب جنوب أفريقيا في المباراة، بعدما اضطر للعب بتسعة لاعبين في الشوط الثاني، حيث حصل سفيبييلو سيثول على بطاقة حمراء بعد أن تعمد عرقلة برايان جوتيريز، لاعب منتخب المكسيك، وهو في وضع انفراد بالمرمى، كما تعرض ثيمبا زواني للطرد بعد أن كشفت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تعمده ضرب روبرتو ألفارادو، لاعب منتخب المكسيك، بيده.

وصرح بروس: «أعتقد أن البطاقة الحمراء الأولى (لسيثول) لا تستحق التعليق. أما البطاقة الحمراء الثانية، فأعتقد أن اللاعب المكسيكي عرقل لاعبي، لكن الحكم قرر غير ذلك».

وأضاف: «من المؤسف أننا اضطررنا لإكمال المباراة بتسعة لاعبين فقط».

ومن غير المرجح أن تلقى تعليقات بروس حول أداء فريقه الجيد استحسان أولئك الذين رأوا أداء منتخب جنوب أفريقيا باهتاً ويفتقر إلى الطموح، حيث لم يشكل منتخب «الأولاد» أي تهديد يذكر على مرمى المكسيك، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيزار مونتيس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأشار مدرب منتخب جنوب أفريقيا: «عندما تلعب ضد أصحاب الأرض، ستكون تحت ضغط كبير. لكن اللحظة الوحيدة التي شعرنا فيها بالضغط كانت في أول 20 دقيقة».

وتابع: «بعد ذلك، استحوذنا على الكرة ولعبنا بشكل جيد. لكننا ارتكبنا خطأين من جانبنا. في مثل هذه اللحظات، لا يجب أن نفقد الكرة. لقد فقدناها، وأتيحت مساحة للمكسيك ليسجلوا هدفين».

ويملك منتخب جنوب أفريقيا الوقت الكافي للتعافي من خسارته في مستهل مبارياته بالمونديال، حيث يلتقي مع منتخب التشيك يوم الخميس المقبل، قبل أن يخوض لقاءه الأخير في دور المجموعات أمام منتخب كوريا الجنوبية في 24 يونيو/حزيران الحالي.