«أزتيكا» السابق.. الملعب الذي لا يغيب عن لحظات المونديال الكبرى

افتتاح مونديال 2026 يمنح ملعب مكسيكو سيتي رقماً غير مسبوقn

كان ملعب مكسيكو سيتي (أزتيكا سابقاً)، على موعد مع صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما أصبح أول ملعب يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية في المونديال.

وتستضيف المكسيك النسخة الـ23 لكأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، حيث تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تنظم فيها هذا العرس العالمي الكبير، بعدما سبق لها استضافة نسختي البطولة عامي 1970 و1986.

واحتضن الملعب الشهير، الواقع في العاصمة مكسيكو سيتي، افتتاح مونديال 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، الذي حسمه أصحاب الأرض لمصلحتهم، عقب انتصارهم 2-0 على منتخب «الأولاد»، مساء الخميس.

وأصبحت هذه هي المباراة الافتتاحية الأولى في كأس العالم، التي تقام على هذا الملعب وتنتهي بفوز أحد المنتخبين، بعدما انتهت المباراتان الافتتاحيتان في نسختي 1970 و1986 بالتعادل.

وتعادل منتخب المكسيك بدون أهداف مع الاتحاد السوفييتي، في افتتاح مونديال 1970 على هذا الملعب، الذي شهد تعادل منتخب إيطاليا، حامل اللقب آنذاك، 1-1 مع منتخب بلغاريا، في افتتاح مونديال 1986.