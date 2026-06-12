مهاجم المكسيك يسجل في المونديال بعد 6 سنوات على نجاته من «الموت»

جاء هدف راؤول خيمينيز، مهاجم المكسيك، لمنتخب بلاده في مرمى جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026، ليعيد قصة اللاعب إلى الواجهة، بعد ست سنوات من تعرضه لإصابة كادت أن تنهي مسيرته الكروية وربما حياته.

وأحرز خيمينيز الهدف الثاني للمكسيك في شباك المنتخب الجنوب أفريقي بكرة رأسية في الدقيقة 66، ليمنح منتخب «الألوان الثلاثة» انتصاراً مستحقاً وتاريخياً في افتتاح البطولة.

وحمل الهدف أهمية خاصة للمهاجم الذي مر بإحدى أصعب التجارب في مسيرته الكروية، إذ كان قد تعرض لإصابة خطيرة للغاية عام 2020، خلال مباراة وولفرهامبتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر اصطدام قوي بالرأس مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز لاعب «المدفعجية» وقتها، أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة وخضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وأثيرت مخاوف حينها بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية عودته إلى كرة القدم بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي استغرق وقتاً طويلاً، قبل أن يعود للمشاركة مجدداً مع وولفرهامبتون في الموسم التالي.

ونجح خيمينيز في تسجيل أول أهدافه بعد العودة في سبتمبر 2021، وذلك بعد 336 يوماً من الإصابة، ليطوي صفحة صعبة في مسيرته.

واستعاد اللاعب مكانه تدريجياً مع ناديه ومنتخب بلاده، ليعود بعد نحو ست سنوات من الحادثة، ويترك بصمته من جديد ويسجل لأول مرة في كأس العالم خلال مسيرته مع منتخب المكسيك.