المكسيك تكسر عقدتها التاريخية في الافتتاح.. وتحافظ على تقاليد أصحاب الأرض

سجل المنتخب المكسيكي انتصاراً تاريخياً بفوزه على نظيره الجنوب إفريقي 2-0 في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة مكسيكو سيتي.



ويعد الانتصار هو الأول لمنتخب المكسيك في تاريخه خلال المباريات الافتتاحية التي خاضها طوال مشاركاته في كأس العالم، إذ لم يسبق له وأن تذوق طعم الفوز في افتتاح المونديال، لينهي عقدة استمرت طوال سبع مباريات افتتاحية سابقة.



وعزز منتخب المكسيك سجله الخاص في كأس العالم، كونه المنتخب الأكثر خوضاً للمباريات الافتتاحية في تاريخ المونديال، إذ جاءت مواجهته أمام جنوب إفريقيا لتحمل الرقم 8 له في افتتاح البطولة بعد ضم النسخ التي شهدت إقامة أكثر من مباراة في نفس الوقت في افتتاح المونديال في 1954 و1958 و1962.



وحافظ المنتخب الـ «تري كولور» بفوزه على جنوب إفريقيا على تقاليد المباريات الافتتاحية التي تأتي عادة في صالح أصحاب الأرض، في النسخ التي كانت الدولة المضيفة أحد طرفيها.

وعزز المنتخب المكسيكي سجل الدول المضيفة الإيجابي في المباريات الافتتاحية منذ اعتماد هذا النظام عام 2006، إذ لم تخسر أي دولة مضيفة مباراة الافتتاح خلال هذه الفترة، باستثناء مرة واحدة، حيث حققت ألمانيا الفوز في 2006 على حساب كوستاريكا، والبرازيل في 2014 على حساب كرواتيا، وروسيا على السعودية في 2018، بينما تعادلت جنوب إفريقيا مع المكسيك في 2010، والمرة الوحيدة التي خسرت فيها صاحبة الأرض في مونديال قطر عندما خسر «العنابي» 0-2 من الإكوادور.



نتائج المكسيك في الافتتاح:

1930 فرنسا x المكسيك 4-1

1950 البرازيل x المكسيك 4-0

1954 البرازيل x المكسيك 5-0

1958 المكسيك x السويد 0-3

1962 البرازيل x المكسيك 2-0

1970 المكسيك x الاتحاد السوفيتي 0-0

2010 جنوب إفريقيا x المكسيك 1-1